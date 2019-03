Roma – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Empoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

ROMA – Lunedì 11 marzo alle ore 20.30 andrà in scena Roma – Empoli, incontro valevole per il posticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione capitolina che sta vivendo un periodo negativo come dimostra l’eliminazione in Champions League ed il conseguente esonero di Di Francesco, al suo posto Ranieri. In campionato la squadra padrona di casa occupa la quinta posizione con 44 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine toscana che è reduce dal pareggio casalingo col Parma ed in classifica occupa il diciassettesimo posto con 22 punti.

Lunedì 11 marzo alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – La squadra di casa dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Santon sulle corsie esterne mentre nel mezzo Juan Jesus e Marcano. A centrocampo Nzonzi e Cristante in cabina di regia con Kluivert, Zaniolo ed El Shaarawy a supporto dell’unica punta Schick.

QUI EMPOLI – La formazione toscana dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto arretrato composto da Veseli, Silverstre e Dell’Orco. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Krunic e Acquah mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Di Lorenzo e Pasqual. In attacco c’è il tandem offensivo formato da Farias e Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 sul satellite, 383 o 113 sul digitale) e Sky Sport (251 sul satellite, 384 o 114 sul digitale). Per tutti gli abbonati sarà inoltre disponibile il servizio in streaming su ogni dispositivo dotati di connessione internet e dell’app di Sky Go.

Le probabili formazioni di Roma – Empoli

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Nzonzi, Cristante; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Schick. Allenatore: Ranieri

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Acquah, Pasqual; Farias, Caputo. Allenatore: Iachini

STADIO: Olimpico