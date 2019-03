Roma-Empoli 2-1, il tabellino: buona la prima per Ranieri

Il tabellino di Roma-Empoli 2-1 il risultato finale: reti di El Shaarawy e Schick per il successo della formazione capitolina, non basta l’autorete di Juan Jesus all’Empoli.

ROMA – Nel match valevole per il posticipo della ventisettesima giornata di Serie A la Roma torna alla vittoria battendo l’Empoli 2-1. Succede tutto nella prima frazione con la squadra capitolina che sblocca la situazione con un capolavoro di El Shaarawy, Juan Jesus regala il pareggio all’Empoli ma un colpo di testa di Schick riporta nuovamente avanti la Roma. Nella ripresa l’emozione più intensa arriva nel finale con Maresca che, grazie al VAR, annulla il pareggio dei toscani. Vittoria preziosissima per la squadra di Ranieri che torna al quinto posto con 47 punti mentre la compagine di Iachini resta in quartultima posizione.

Roma-Empoli 2-1: il tabellino del match

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Nzonzi, Cristante, Kluivert (81 Karsdorp); Zaniolo (55′ Perotti), El Shaarawy, Schick (86′ Celar). A disposizione: Fuzato, Mirante, Karsdorp, Semeraro, Cargnelutti, Coric, Riccardi, Pezzella, Perotti, Celar. Allenatore: Claudio Ranieri.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah (64′ Brighi), Bennacer, Krunic, Pasqual (83′ Ucan); Farias (79′ Oberlin), Caputo. A disposizione: Provedel, Perucchini, Maietta, Nikolaou, Pajac, Rasmussen, Brighi, Capezzi, Traore, Ucan, Oberlin. Allenatore: Giuseppe Iachini.

RETI: 9′ El Shaarawy (R), 12′ Juan Jesus (R), 33′ Schick (R)

AMMONIZIONI: Florenzi, Cristante, El Shaarawy (R), Acquah (E)

ESPULSIONI: Florenzi (R)

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico