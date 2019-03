Elenco delle partite previste per martedì 12 marzo, in primo piano la Champions League con Juventus-Atletico Madrid e Manchester City-Schalke 04

TORINO – Champions League in primo piano in questo martedì. Occhi e cuori puntati all’Allianz Stadium dove si giocherà Juventus-Atletico Madrid, si parte dal 2-0 dell’andata in favore della squadra spagnola: da una parte ci sono i bianconeri che sono reduci dalla vittoria comoda con l’Udinese ed in classifica occupa la prima posizione con 75 punti mentre gli spagnoli vengono dal successo casalingo contro il Leganes ed in classifica occupa il secondo posto con 56 punti. In campo anche Manchester City-Schalke 04 con i padroni di casa che hanno vinto la partita da’andata 3-2: da una parte c’è la formazione inglese che è reduce dalla vittoria contro il Watford ed in classifica occupa la prima posizione con 74 punti. Dall’altra parte ci sono i tedeschi che vengono dalla sconfitta contro il Werder Brema ed in classifica occupa i bassifondi.

EUROPA: Champions League – Play Off

21:00

Juventus – Atl. Madrid

Manchester City – Schalke

FRANCIA: Ligue 1

19:00 Dijon – Paris SG

ASIA: AFC Champions League

08:30 Shandong Luneng (Chn) – Kashima (Jpn)

11:00 Hiroshima (Jpn) – Melbourne Victory (Aus)

11:30 Daegu (Kor) – Guangzhou Evergrande (Chn)

13:45 Johor DT (Mys) – Gyeongnam (Kor)

14:00 Pakhtakor (Uzb) – Al Ahli SC (Sau)

16:30 Esteghlal F.C. (Irn) – Al-Ain (Uae)

16:45

Al-Hilal (Sau) – Al-Duhail (Qat)

Al-Sadd (Qat) – Persepolis (Irn)

EUROPA: UEFA Youth League – Play Off

15:00 Din. Zagabria U19 – Liverpool U19

16:00

Hoffenheim U19 – Din. Kiev U19

Lione U19 – Ajax U19

18:00 Barcellona U19 – Hertha U19

INGHILTERRA: Championship

20:45

Blackburn – Wigan

Bristol City – Ipswich

Sheffield Utd – Brentford

21:00

Bolton – Sheffield Wed

Reading – Leeds

MONDO: Viareggio Cup

14:30 Livorno U19 – Atlantida Juniors U19

15:00

Benevento U19 – Pontedera U19

Genoa U19 – Dukla Praga U19

Milan U19 – Berekum Chelsea U19

Perugia U19 – Westchester U19

Serie D team U19 – Cina U19

Spal U19 – Salernitana U19

Spezia U19 – Carrarese U19

16:00 Sassuolo U19 – FK Rigas U19

19:30 Fiorentina U19 – Krasnodar U19

SUD AMERICA: Copa Libertadores

23:15

Boca Juniors (Arg) – Tolima (Col)

Olimpia Asuncion (Par) – U. De Concepcion (Chi)

Palmeiras (Bra) – Melgar (Per)