Martedì 12 marzo denso di incontri con la Champions League in primo piano con la Juve con l’Atletico Madrid chiamata a una grande prestazione per ribaltare lo 2-0 in terra spagnola. Il match si potrà seguire anche il supporto della nostra webcronaca. Anche il calcio giovanile presenta tanti match da seguire come quelli della UEFA Youth League e la seconda giornata del Viareggio Cup. Passando al campo giocato nella notte due le sfide valide per la Superliga argentina: nel primo finisce senza reti tra Argentinos Jrs e Velez Sarsfield mentre Defensa y Justicia supera in casa 3-2 Banfield. 2-1 invece del Botafogo RJ sul Madureia per il campeonato carioca mentre finisce 1-1 tra El National e Dep. Cuenca per il campionato ecuadoriano. Il programma dell’AFC Champions League si è già aperto questa mattina con il pareggio, 2-2, tra Shandong Lumeng e Kasgima. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati della giornata con aggiornamenti in tempo reale.

