Manchester City – Schalke 04: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Manchester City – Schalke 04: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

MANCHESTER – Martedì 12 marzo alle ore 21 andrà in scena Manchester City – Schalke 04, incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dal 3-2 dell’andata in favore della squadra padrona di casa. Da una parte, dunque, c’è la formazione di Guardiola che viene dal netto successo casalingo contro il Watford ed in classifica occupa la prima posizione con 74 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine tedesca che è reduce dalla brutta sconfitta contro il Werder Brema ed in classifica occupa la quattordicesima posizione.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 12 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI MANCHESTER CITY – La formazione inglese dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Ederson tra i pali, pacchetto arretrato composto da Walker e Zinchenko sulle corsie esterne mentre nel mezzo Laporte ed Otamendi. A centrocampo Gundogan in cabina di regia con Bernardo e Silva mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Sterling, Aguero e Sane.

QUI SCHALKE 04 – Tedesco dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Nubel in porta, pacchetto difensivo composto da Nastasic, Stambouli e Bruma. A centrocampo Bentaleb e Rudy in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Konoplyanka e Caligiuri. In attacco tridente offensivo formato da Skrzbisky, Burgstaller ed Embolo.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Manchester City – Schalke 04, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Manchester City – Schalke 04

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Zinchenko, Bernardo, Gundogan, Silva, Sane, Aguero, Sterling. Allenatore: Guardiola

SCHALKE 04 (3-4-3): Nubel; Nastasic, Stambouli, Bruma, Konoplyanka, Bentaleb, Rudy, Caligiuri, Skrzybski, Burgstaller, Embolo. Allenatore: Tedesco

STADIO: Ethiad Stadium