Juventus – Atletico Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Atletico Madrid: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

TORINO – Martedì 12 marzo alle ore 21 andrà in scena Juventus – Atletico Madrid, incontro valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dal 2-0 dell’andata in favore della formazione spagnola, la Juventus ha bisogno dell’impresa titanica per passare. Da una parte c’è la squadra di Allegri che viene dal comodo successo casalingo contro l’Udinese ed in classifica occupa la prima posizione con 75 punti, Scudetto ad un passo ormai. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione spagnola che è reduce dalla vittoria contro il Leganes ed in classifica occupa la seconda posizione con sette punti di ritardo dal Barcellona.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 12 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – La formazione bianconera dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Caceres e Cancelo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Chiellini e Bonucci. A centrocampo Pjanic ed Emre Can in cabina di regia mentre davanti Bernardeschi, Dybala e Mandzukic alle spalle di Cristiano Ronaldo.

QUI ATLETICO MADRID – Grossi problemi di formazione per Simeone che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Oblak in porta, reparto difensivo formato da Arias e Juanfran sulle fasce mentre nel mezzo Solano e Savic. A centrocampo Rodri e Saul in cabina di regia con Koke e Lemar sulle corsie esterne mentre davanti Griezmann e Morata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus-Atletico Madrid, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Juventus – Atletico Madrid

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini, Cancelo, Pjanic, Emre Can, Bernardeschi, Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Savic, Solano, Juanfran, Koke, Saul, Rodri, Lemar, Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone

STADIO: Allianz Stadium