Atletico Madrid – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atletico Madrid – Juventus: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per l’andata degli ottavi di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

MADRID – Mercoledì 20 febbraio alle ore 21 si giocherà Atletico Madrid – Juventus, sfida valido per l’andata degli ottavi di Champions League. Da una parte c’è la formazione spagnola che, grazie al successo maturato in casa del Rayo Vallecano, è tornata in seconda posizione scavalcando il Real Madrid. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra bianconera che sta dominando il campionato italiano per l’ottavo anno consecutivo: nell’ultimo turno, infatti, successo agevole contro il Frosinone per la squadra di Allegri che in classifica occupa saldamente il primo posto con 66 punti, +13 sul Napoli.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 20 febbraio alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATLETICO MADRID – Simeone dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 4-4-2 con Oblak tra i pali, pacchetto difensivo composto da Arias e Filipe Luis sulle corsie esterne mentre nel mezzo la coppia uruguaiana composta da Gimenez e Godin. A centrocampo Saul e Koke in cabina di regia con Correa e Lemar sulle fasce mentre in attacco Morata favorito su Diego Costa per affiancare Griezmann.

QUI JUVENTUS – Idee piuttosto chiare anche per Allegri che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Szczesny in porta, reparto difensivo formato da Cancelo ed Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e Chiellini. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Khedira e Matuidi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Dybala, Ronaldo e Mandzukic.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa sia sulle reti Sky che in chiaro su quelle Rai: in particolare su Sky Sport (canale 252) e Sky Sport Uno (canale 201). Per chi possiede un abbonamento, sarà inoltre possibile vederla in streaming su Sky Go. Per quanto riguarda invece le reti Rai, la gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 ed in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Juventus

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Correa, Saul, Koke, Lemar; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri

STADIO: Wanda Metropolitano