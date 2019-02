Atletico Madrid-Juventus 2-0, il tabellino: reti di Gimenez e Godin

Il tabellino di Atletico Madrid-Juventus 2-0 il risultato finale, reti di Godin e Gimenez per la formazione spagnola che si avvicina ai quarti di finale.

MADRID – Nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League l’Atletico Madrid batte 2-0 la Juventus avvicinandosi ai quarti di finale. Succede tutto nella seconda frazione con i padroni di casa che, nel giro di cinque minuti, passano in vantaggio con Gimenez e raddoppiano con Godin. Successo meritato per la compagine di Simeone che fa un passo in avanti verso il passaggio del turno mentre alla squadra di Allegri servirà un’impresa nel match di ritorno.

Atletico Madrid-Juventus 2-0: il tabellino del match

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe Luís; Saúl, Partey (61′ Lemar), Rodrigo, Koke (67′ Correa); Griezmann, Diego Costa (58′ Morata). Allenatore: Simeone

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (72′ Emre Can), Matuidi (85′ Cancelo); Dybala (80′ Bernardeschi); Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

RETI: 78′ Gimenez (A), 83′ Godin (A)

AMMONIZIONI: Diego Costa, Thomas Partey, Griezmann (A), Alex Sandro (J)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Wanda Metropolitano