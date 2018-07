Liga – Courtois ad un passo dal Real Madrid, il Barcellona su Willian

Il punto sul calciomercato delle big del campionato spagnolo e le principali trattative in vista della prossima stagione.

MADRID – Thibaut Courtois è pronto a vestire la maglia del Real Madrid. Dopo le numerose incertezze palesate da Keylor Navas, che alterna prestazioni eccellenti ad altre a dir poco disastrose, il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo portiere. Ritenuta eccessiva la richiesta della Roma per Alisson, ovvero ci circa 70 mln di euro, i Blancos sembrerebbero intenzionati a chiudere per il belga del Chelsea, con il quale è stato trovato l’accordo sulla base di 35 milioni. Reduce da un ottimo Mondiale nel quale ha ricevuto il premio come miglior portiere del torneo, Courtois non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a Madrid, dove vive la sua famiglia, pur cambiando maglia.

Resta vivo anche l’interesse per Hazard, ma secondo il quotidiano britannico The Times il Chelsea lo valuterebbe 200 milioni di sterline, circa 226 milioni di euro. Ad alimentare i dubbi ci pensa il nuovo tecnico dei Blues, Maurizio Sarri, che in conferenza stampa si è espresso così: “Tutti noi vorremmo sempre tenere tutti i giocatori più forti, ma non lo dico solo io, lo vuole fare qualsiasi allenatore e società. Vediamo come andrà il mercato.”

Anche i rivali del Barcellona pescano in casa Chelsea. Dopo aver fatto un sondaggio per Hazard, i blaugrana starebbero puntando con insistenza il brasiliano Willian. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” a breve arriverà la prima offerta ufficiale, ma per ora rimane il problema dello slot per gli extracomunitari, che si risolverà non appena Coutinho otterrà il passaporto portoghese. Sul fronte uscite tanti sono gli esuberi in casa blaugrana, a partire dall’ex Inter Rafinha che i nerazzurri non hanno riscattato, passando per Andrè Gomes, cercato in Inghilterra, e Aleix Vidal, obiettivo dell’Inter e di alcuni club spagnoli, e finendo con Munir, Douglas e Marlon.