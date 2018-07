Pronostici del 19 luglio con il 1° turno di Europa league

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta dedicata integralmente alle gare di ritorno del primo turno di qualificazione di Europa League

I pronostici per giovedì 19 luglio sono interamente dedicati alla seconda giornata delle gare di ritorno del primo turno di qualificazione dell’Europa League. Dopo l’andata di una settimana fa le squadre scendono in campo per tentare di strappare il pass per la qualificazione al secondo turno della competizione. In totale sono state scelte sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Kairat Almaty-Engordany over 2,5 (ore 15)

Di fronte Kazaki del Kairat Almaty e l’Engordany, squadra di Andorra. La gara di andata si è chiusa sul risultato di 0-3 in favore di quelli che oggi sono i padroni di casa.

Vitorul Constanta-Racing Fc Lussemburgo over 2,5 (ore 17)

I rumeni del Vitorul Constanta affrontano i lusemburghesi del Racing. All’andata quelli che ora sono padroni di casa hanno vinto per 0-2. Chi supera il turno affronterà il Vitesse.

Tobol-Kostanal-Fc Samtredia no goal (ore 15)

I Kazaki del Tobol affrontano i georgiani del Samtredia. All’andata quelli che ora sono i padroni di casa hanno vinto per 0-1.

Dinamo Minsk-Derry City no goal (ore 17)

Di fronte i bielorussi della Dinamo Minsk e i nordirlandesi del Derry City. All’andata quelli che ora sono i padroni di casa hanno vinto 0-2.

Irtysh Pavlodar-Trakai 1 (ore 17)

I kazaki dell’Irtysh affrontano i lituani del Trakai. La gara di andata si è chiusa a reti inviolate. Tutto ancora possibile.

Gandzasar-Lech Poznan 2 (ore 17)

Gli armeni del Ganzasar affrontano i polacchi del Lech Poznan. All’andata quelli che oggi sono gli ospiti hanno vinto per 2-0.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 19 luglio 2018

Kairat Almaty-Engordany over 2,5 (1,20)

Vitorul Constanta-Racing Fc Lussemburgo over 2,5 (1,60)

Tobol-Kostanal-Fc Samtredia no goal (1,55)

Dinamo Minsk-Derry City no goal (1,50)

Irtysh Pavlodar-Trakai 1 (1,55)

Gandzasar-Lech Poznan 2 (1,40)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 97 euro