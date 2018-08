Liga – Pogba vuole il Barcellona ma il Manchester United fa muro

Il centrocampista francese avrebbe già comunicato al presidente del Manchester la sua volontà di andare via ma lo United fa muro.

MANCHESTER – Mancano soltanto 30 ore alla fine del calciomercato inglese e non tutti gli intrecci di mercato sono stati risolti. A tenere banco, infatti, è la questione Pogba con il centrocampista francese che, secondo fonti vicine al Manchester United, avrebbe comunicato ai vertici del club la sua volontà di andare per via per iniziare una nuova sfida al Barcellona. Rapporto ai minimi storici con Mourinho per l’ex centrocampista della Juventus che, attraverso il suo agente, avrebbe dettato le condizioni per restare: 26 milioni a stagione più eventuali bonus che verranno aggiunti in base ai piazzamenti in Champions e in Premier League. Cifra esorbitante che il Manchester United non è affatto disposto a versare nelle casse del campione del mondo in carica.

Il Barcellona sta visionando il tutto con molta attenzione ma la buona riuscita della trattativa sembra molto difficile viste le poche ore che mancano alla conclusione della sessione di mercato estiva, in Inghilterra. Mourinho, da parte sua, avrebbe dichiarato incedibile il giocatore francese insieme alla connazionale Martial. L’ex allenatore dell’Inter, insoddisfatto del mercato in entrata, non ha nessuna voglia di perdere due pedine fondamentali del suo scacchiere tattico.

Il Manchester, comunque, si sta cautelando e avrebbe messo in cima alla lista dei desideri Milinkovic-Savic. Il serbo, viene valutato dalla Lazio 140 milioni di euro come dimostrano le parole del presidente Lotito: “Sergej Milinkovic-Savic vale molto di più di Pogba. Fino ad ora nessuno si è fatto avanti: non mi sono arrivate offerte ufficiali né dal Milan, né dalla Juve e tanto meno dal Real Madrid o dal Manchester United. Di certo non spingo per venderlo, ma se lei mi chiede quanto vale allora le ricordo che lo scorso anno, il 29 agosto, rifiutai un’offerta da 110 milioni di euro. A quanto è stato venduto Pogba al Manchester? 105 più cinque? E allora Milinkovic vale di più, perché è molto più chiaro. “Sia chiaro, non mi interessano contropartite tecniche o formule tipo prestito. È il miglior giovane nel panorama mondiale. Per giunta con un enorme margine di crescita”.