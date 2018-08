Serie A – Inter, Keita Balde ad un passo: le cifre dell’accordo

L’ex giocatore della Lazio è ad un passo dal club nerazzurro con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

MILANO – Nell’attesa, sempre più spasmodica, di conoscere il futuro di Luka Modric (oggi vertice decisivo con Perez) l’Inter è ormai prossima a piazzare un altro colpo: Keita Balde. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, infatti, l’affare si farà entro 2-3 giorni nonostante Candreva non sia orientato a trasferirsi al Monaco. Ieri sera, infatti, c’è stato summit tra Luciano Spalletti e la dirigenza fino alle 21 alla Pinetina. La trattativa dovrebbe chiudersi a 5-6 milioni di euro per il prestito oneroso con 20 per il riscatto. 3 milioni all’anno invece l’ingaggio che sarà garantito all’ex giocatore della Lazio che, dunque, è ormai prossimo al rientro in Italia dopo una sola stagione in Francia condita da 33 presenze ed 8 reti, tutte in campionato.

L’ex Lazio, inoltre, è stato tra i giocatori più precisi nella scorsa edizione della Ligue 1 Considerati solo quelli che hanno segnato almeno 8 reti, come riporta Opta, il giovane senegalese ha depositato in fondo al sacco il 25% dei suoi tiri. Si è così aggiudicato il terzo posto di questa speciale classifica, davanti a lui solo Edinson Cavani e Radamel Falcao. Quattro stagioni alla Lazio, invece, per il ventitreenne senegalese che ha disputato 137 partite con la compagine laziale mettendo a segno 31 reti. La sua migliore stagione due anni fa con 16 reti messe a segno in campionato in 31 partite giocate.