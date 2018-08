Il Real Madrid studia il colpo Mbappè, il PSG vuole Rakitic

Il punto della situazione sul calciomercato in Spagna, la sessione estiva chiuderà tra oggi giorni nella penisola iberica.

MADRID – Ancora una settimana alla chiusura del mercato francese e spagnolo che chiuderà le porte il prossimo 31 Agosto. Ed è proprio dalla Spagna che potrebbero arrivare i colpi più importanti degli ultimi giorni con Real Madrid e Barcellona assolute protagoniste. I Blancos devono ancora colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus. Il presidente Florentino Perez sa che deve rianimare una piazza calda come quella di Madrid e per farlo ha bisogno di un pezzo da novanta, per non dire da cento. Così l’indiscrezione clamorosa è quella che porta il nome di Kylian Mbappè dal Psg. Gli spagnoli avrebbero in mente un piano per prelevare il neo campione del mondo francese.

Come già noto il PSG ha prelevato il giovane talento la scorsa estate in prestito dal Monaco ed entro il 27 Agosto dovrà versare nelle casse del club monegasco la cifra di 180 milioni per l’acquisto a titolo definitivo. Ma secondo quanto riportato negli scorsi giorni da alcuni quotidiani spagnoli il club campione di Francia sta riscontrando alcuni problemi per il riscatto del giocatore a causa dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario. E qui che il Real Madrid entra in gioco perché se il club parigino non dovesse riuscire a rientrare nelle norme del FFP potrebbe addirittura perdere il giovane Mbappè e dare così la piena possibilità a Florentino di prendere il giocatore e portarlo al Bernabeu. Il 27 Agosto è ormai vicino e il tempo stringe. Il grande colpo si farà?

Non solo il Real protagonista negli ultimi giorni di mercato ma anche il Barcellona che starebbe pensando al centrocampista Adrien Rabiot, a lungo cercato da numerosi club di serie A come Juventus, Inter e Roma. Il giocatore andrà in scadenza di contratto tra meno di sei mesi, ma nonostante ciò il club parigino per privarsene chiede una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Ma la notizia clamorosa secondo quanto riportato dal quotidiano Mundo Deportivo è che il PSG avrebbe offerto la mega cifra di 90 milioni di euro per il cartellino del centrocampista Ivan Rakitic. Il Barcellona per privarsi di un pilastro fondamentale del proprio centrocampo chiede che venga pagata la clausola di 125 milioni di euro. Che possa avvenire uno scambio negli ultimi giorni con Rabiot verso la Catalogna e Rakitic in Francia? Ancora pochi giorni per scoprirlo.