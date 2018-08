Napoli – Milan: pronostico quote e scommesse

Serie A, Napoli – Milan: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma sabato 25 agosto 2018 alle ore 20. Per i bookmakers favoriti i padroni di casa



NAPOLI – Sabato 25 agosto alle ore 20.30 si gioca Napoli – Milan, incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Nel turno precedente la squadra guidata dall’ex Ancelotti ha vino in rimonta all’Olimpico contro la Lazio. Il Milan, invece, che avrebbe dovuto giocare a San Siro contro il Genoa, non è sceso in scampo a seguito dei tragici fatti di genova, in relazione ai quali era stato disposto il rinvio.

Serie A, Napoli-Milan: pronostico e quote scommesse

I bookmakers danno per favoriti i padroni di casa. Il segno 1 è quotato tra 1,60 e 1,62. Il segno X, invece, è offerto mediamente a 4,00, il segno 2 è offerto da 5,65 a 5,75.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X è quotato tra 1,14 e 1,15, l’X/2 è dato mediamente a 2,35 mentre l’1/2 vale da 1,25 a 1,26.

I bookmakers pensano che potrebbe finirà in goleada: l’Under 2,5 è infatti oscilla da 2.02 a 2,10 mentre l’Over 2,5 è offerto da 1,65 a 1,70. Probabile che vadano a segno entrambe le squadre: il Goal varia da 1,68 a 1,72 mentre il No Goal vale da 2,00 a 206.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 7,00 a 7,20), seguito dell’1-0 (da 7,00 a 7,70) e dal 2-0 ( da 7,25 a 7,90)

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo varia tra 4,35 a 4,45.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 19.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.