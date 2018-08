Ligue 1 – Tracollo Nizza, comandano Paris Saint Germain e Digione

Terza giornata in Ligue 1: comandano PSG e Digione che strapazzano rispettivamente Angers e Nizza mentre si fermano le neopromosse Reims e Nimes

PARIGI – Nell’anticipo del venerdì della terza giornata di Ligue 1 il Lione batte 2-0 il Racing Strasburgo. Il gol del vantaggio dell’OL lo sigla Terrier al 42′, il raddoppio è firmato da Traorè al 64′. Facile ancora una volta per il PSG: contro l’Angers va a segno l’intero tridente di attacco per il 3-1 finale. A portare avanti i parigini ci pensa Cavani al 12′, successivamente pareggia l’Angers al 21′ su rigore. Mbappè e Neymar nella ripresa chiudono i conti per il risultato finale. Dopo due vittorie consecutive cade il Nimes in casa del Tolosa: decide il rigore di Gradel al minuto 80. Pareggio a reti bianche tra Montpellier e St.Etienne.

Finisce anche il percorso netto del Reims che esce con le ossa rotte dallo “Stade de la Licorne” di Amiens. Il risultato finale è di 4-1 per i padroni di casa grazie alle reti di Gnahore, Ghoddos e Konate (quest’ultimo sigla una doppietta). Per gli ospiti il gol della bandiera lo segna Cafaro nel finale. Nantes-Caen termina 1-1: in vantaggio vanno gli ospiti con la rete di Crivelli, ma a 10 minuti dalla fine pareggiano i giallo-verdi grazie al rigore di Emiliano Sala. Il Nizza crolla in casa 4-0 sotto i colpi del Digione. La vittoria degli ospiti ha assunto dimensioni cosi importanti grazie agli ultimi sette minuti dove sono state segnate ben tre reti. La prima marcatura è di Aguerd al 67′, poi Haddadi e due volte Keita chiudono il match.

Il Lilla batte 3-0 a zero il Guingamp: Xeka al settimo e Bamba al decimo portano subito avanti di due gol i padroni di casa, nella ripresa sarà ancora Bamba a chiudere definitivamente i conti. Il Bordeaux batte il Monaco per 2-1 in “zona Cesarini” grazie alla doppietta di Kamano. Da segnalare nel Monaco la rete di Pietro Pellegri che diventa il primo millennial a segnare in due campionati in due differenti Nazioni. Chiude la giornata il pareggio tra Marsiglia e Rennes per 2-2.

Ligue 1 2018/2019, 3° giornata: i risultati

Lione 2-0 Strasburgo

PSG 3-1 Angers

Montpellier 0-0 St-Etienne

Tolosa 1-0 Nimes

Amiens 4-1 Reims

Nantes 1-1 Caen

Nizza 0-4 Digione

Lilla 3-0 Guingamp

Bordeaux 2-1 Monaca

Marsiglia 2-2 Rennes