Ligue 1, 33 giornata: c’è Paris Saint Germain-Monaco

La presentazione della trentatreesima giornata di Ligue 1: i parigini sono ad un passo dalla vittoria del campionato.

PARIGI – Mancano solo 6 giornate alla fine della Ligue 1 e, come nella maggior parte dei campionati europei, il titolo di campione è ormai deciso da tempo, troppo forse, quasi da rendere noiosi i tornei. Sono 14 i punti che separano il PSG, primo, dal Monaco secondo. Proprio nella prossima giornata in programma si sfideranno le migliori due della classe e, in caso di vittoria dei parigini, il campionato potrebbe chiudere con cinque giornate di anticipo con i parigini che raccoglierebbero il minimo indispensabile da questa stagione.

Il Lione e il Marsiglia, a -7 dai meneghini, sono chiamati a rimontare 7 punti in 6 partite. I “leoni” riceveranno la sfida dell’Amiens che, ormai certa della propria, salvezza andrà al “Parc Olympique” sgombra da qualsiasi pensiero. Discorso diverso per il Marsiglia che andrà a Troyes. La squadra di casa occupa la terzultima posizione in classifica, a -1 dal Tolosa impegnato contro il Caen. Se il Troyes non dovesse fare punti rischia seriamente di compromettere ulteriormente la propria situazione.

In chiave Europa League il discorso è alquanto interessante: sei squadre in un arco di sei punti. Due incroci saranno molto importanti con le sfide Nantes-Digione e Montpellier-Bordeaux. Le vittorie delle squadre ospiti potrebbero allargare ancora di più il numero delle pretendenti alla qualifica alla seconda competizione Europea. Il Rennes ha l’occasione di continuare a presidiare il quinto posto in classifica visto il match agevole, almeno sulla carta, contro il Metz fanalino di coda. Il Nizza di Balotelli tenterà di trovare i tre punti contro l’Angers. Il Lille penultimo è chiamato alla vittoria contro il Guingamp che continua a credere nel sogno europeo pur trovandosi molte squadre davanti.

Ligue 1, 33 giornata: il programma completo

Angers-Nizza

Lione-Amiens

Rennes-Metz

Caen-Tolosa

Nantes-Digione

Racing Strasburgo-St.Etienne

Lille-Guingamp

Montpellier-Bordeaux

Troyes-Olympique Marsiglia

PSG-Monaco

CLASSIFICA: PSG 84, Monaco 70, Lione 63, Marsiglia 63, Rennes 47, Montpellier 46, Nizza 46, Nantes 44, St.Etienne 43, Guingamp 41, Digione 41, Bordeaux 40, Amiens 37, Caen 35, Racing Strasburgo 34, Tolosa 30, Troyes 29, Lilla 28, Metz 22.