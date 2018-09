La sosta è terminata e tutti i giocatori sono tornati a casa dalle Nazionali, quindi è tutto pronto per continuare la caccia al PSG, che già comanda la classifica

Dopo la sosta riparte anche la Ligue 1. La prima gara in programma si giocherà domani alle 19 e sarà Nizza-Rennes, a seguire alle 20.45 al Parco dei Principi andrà in scena PSG – St.Etienne. I parigini sono ancora a punteggio pieno, a differenza degli avversari che sono fermi a 6 punti. Sabato alle 17 il Caen riceverà la visita del Lione: i padroni di casa hanno 5 punti, uno in meno rispetto agli ospiti. Alle 20 ci sarà Amiens-Lilla, con gli ultimi che vogliono dare continuità al buon inizio di campionato visti i sette punti conquistati. Allo stesso orario ci sarà anche Digione-Angers: i padroni di casa vogliono continuare a sognare e quindi a non farsi scappare il PSG che è a +3. Montpellier incontrerà il Racing Strasburgo: le due si trovano a tre punti di distanza con i primi che sono avanti in classifica. Il Monaco è atteso dalla difficilissima sfida con il Tolosa che si trova a nove punti in campionato. I monegaschi hanno avuto un inizio pessimo raccogliendo solo 4 punti punti nelle prime 4 partite. La domenica inizierà con Nantes – Reims, quest’ultimi, dopo le prime due vittorie, sono incappati in altrettante sconfitte restando così arenati a 6 punti. Per quanto riguarda il Nantes sono 4 i punti in classifica con 5 gol fatti e 8 subiti. Alle 17 Bordeaux e Nimes si sfideranno al “Matmut Atlentique”di Bordeaux. A chiudere il programma sarà la sfida che vede opporsi Marsiglia e Guingamp al Velodrome. Gli ospiti sono ancora a 0, unica squadra in Ligue 1, mentre l’OM ne ha 7 e sta tentando di risalire la classifica.

Ligue 1, 5° giornata: il programma completo

Venerdì 14 settembre

19.00

Nizza – Rennes

20.45

PSG – Saint Etienne

Sabato 15 settembre

17.00

Caen – Lione

20.00

Amiens – Lilla

Montpellier – Racing Strasburgo

Digione – Angers

Tolosa – Monaco

Domenica 16 settembre

15.00

Nantes – Reims

17.00

Bordeaux – Nimes

21.00

Marsiglia – Guingamp

CLASSIFICA: PSG 12; Digione e Tolosa 9; Lilla , Marsiglia, Rennes e Montpellier 7; Lione, St.Etienne, Nimes e Reims 6; Caen 5; Monaco, Amiens , Strasburgo, Nantes e Nizza 4; Angers e Bordeaux 3;Guingamp 0