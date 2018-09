L’Italia C5 Femminile supera anche la Romania

Secondo successo consecutivo per le Azzurre nelle qualificazioni europee. Sabato 15 settembre sfida con la Spagna per il primo posto nel girone

LEGANES (SPA) – A Leganes arriva il secondo successo nelle qualificazioni europee per la Nazionale Femminile di Futsal che, dopo il 6-1 rifilato all’esordio alla Polonia, batte 8-2 la Romania e si porta momentaneamente in testa alla classifica del Gruppo 1 in attesa dell’altra sfida del girone tra Spagna e Polonia. Sarà quindi decisivo l’ultimo match tra le Azzurre e le padrone di casa, che sabato (ore 19) si contenderanno il primo posto che vale l’accesso alla Fase finale in programma il prossimo febbraio.

Con la Romania l’Italia ha vita facile, segna otto reti con sette diverse marcatrici, e passa in vantaggio dopo appena 14 secondi grazie al rigore trasformato da Bruna Borges Da Silva e concesso per un atterramento in area ai danni di Roberta Giuliano. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio ad opera di Federica Belli, poi all’11’40” Sofia Luciani sfrutta al meglio l’assist di Arianna Pomposelli mettendo a segno il 3-0. A chiudere virtualmente la pratica nel primo tempo è il capitano Ersilia D’Incecco, che al 13’ firma il quarto gol.

Analogo il copione nella ripresa, con le Azzurre che si portano sul 5-0 a 36 secondi dal fischio d’inizio grazie alla prima rete nel torneo di Nicoletta Mansueto. L’Italia allunga con Giuliano e Pomposelli, ma la Romania ha una reazione d’orgoglio e a cavallo tra il 29’ e il 33’ accorcia le distanze prima con Raduc e poi con Barabasi. A tre minuti dallo scadere Giuliano con una conclusione dal limite dell’area realizza la sua doppietta personale e fissa il risultato sull’8-2.

* I gruppi delle qualificazioni al Campionato Europeo

Gruppo 1: Spagna (padroni di casa), Italia, Romania, Polonia

Gruppo 2: Russia, Slovenia, Croazia (padroni di casa), Svezia

Gruppo 3: Kazakistan, Ucraina (padroni di casa), Ungheria, Bielorussia

Gruppo 4: Portogallo (padroni di casa), Serbia, Repubblica Ceca, Finlandia

*Le vincitrici dei quattro gruppi accedono alla Fase finale in programma a febbraio

Calendario, risultati e classifica del Gruppo 1

Prima giornata (12 settembre)

ITALIA-Polonia 6-1

Spagna-Romania 12-1

Seconda giornata (13 settembre)

Romania-ITALIA 2-8

Ore 20.30: Spagna-Polonia

Classifica:

ITALIA 6 punti, Spagna 3, Polonia e Romania 0