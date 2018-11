Ligue 1 2018/2019 – La presentazione della quattordicesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato francese nella quattordicesima giornata. Il Paris Saint-Germain ospita il Tolosa, a Lione arriva il Saint-Etienne.

PARIGI – Domani sera avrà inizio la quattordicesima giornata di Ligue 1, il massimo campionato francese, che si aprirà con il match tra Lione e Saint-Étienne alle ore 21:00. Divise da un punto in classifica, le due compagini sono all’interno della grande bagarre alle spalle del PSG che va dal secondo al settimo posto, racchiusi in soli sei punti.

Il Paris Saint-Germain comanda, però, indisturbato con 39 punti in classifica, tredici in più del Lille, tredici come le vittorie ottenute dalla truppa di Tuchel in altrettante partite. Numeri a dir poco impressionanti per i parigini che stanno infrangendo record su record nel campionato francese. Nell’imminente weekend al Parc des Princes arriverà il Tolosa nel match in programma per sabato alle ore 17:00, appuntamento a cui dovranno rinunciare Neymar e Mbappé. Entrambi rimasti infortunati con le rispettive nazionali, il francese non sembra in pericolo per il fondamentale match di Champions League contro il Liverpool, discorso diverso per la stella brasiliana che ha rimediato un’elongazione all’adduttore ed è in forte dubbio per mercoledì.

Un altro match piuttosto interessante della quattordicesima giornata di Ligue 1 è quello che metterà di fronte Nizza e Lille nella splendida Côte d’Azur. I rossoneri di Mario Balotelli, ancora a secco in questa stagione, sono in netta ripresa dopo un avvio piuttosto complicato e arrivano da quattro vittorie in altrettante partite tra campionato e coppe. Dall’altra parte il Lille di Bamba e Pépé, autentica sorpresa della stagione in corso dopo aver sfiorato la retrocessione in quella appena trascorsa.

Ligue 1, il programma della quattordicesima giornata

VENERDI’

Olympique Lione – Saint-Étienne

SABATO

Paris Saint-Germain – Tolosa

Dijon – Bordeaux

Stade de Reims – Guingamp

Strasburgo – Nimes Olympique

Caen – AS Monaco

Nantes – Angers

DOMENICA

Montpellier – Stade Rennais

Nizza – Lille

Amiens – Olympique Marsiglia