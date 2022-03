La partita Lille – Chelsea del 16 marzo 2022 in diretta: sotto del gol di Yilmaz su rigore gli ospiti prima pareggiano con Pulisic quindi nella ripresa chiudono i conti con Azpilicueta

LILLE – Mercoledì 16 marzo, alle ore 21, allo Stadio Pierre Mauroy di Lille, si accendono i riflettori per Lille – Chelsea, gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore dei Blues. Vediamo come le due squadre si presentano all’appuntamento e l’attuale stato di forma di entrambe.

RISULTATO FINALE: LILLE - CHELSEA 1-2 [AGG. 1-4] SECONDO TEMPO 49' l'arbitro fischia la fine del match! Il Chelsea si aggiudica anche il match di ritorno e conquista i quarti di finale. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 49' chiude in avanti il Chelsea che beneficerà di una punizione dal limite dell'area: batte Alonso ma la palla non si abbassa sorvolando la traversa 47' prova a chiudere in avanti il Lille che dopo il gol del 2-1 ha un pò staccato la spina 44' 4 minuti di recupero 40' possesso palla dei francesi ma senza molta convinzione 37' in campo Ziyech per Havertz 35' a testa bassa prova ad attaccare il Lille 31' in campo Ben Arfa per David, Bradaric per Gudmundsson e Gomes per Bamba 29' dentro sia Loftus-Cheek che Lukaku per Jorginho e Pulisic 26' GOL DEL CHELSEA!!! AZPILICUETA!! Cross perfetto dal fondo di Mount sul secondo palo e inserimento con i tempi giusti con conclusione sul primo palo 23' possesso palla del Chelsea che prova a tenere gli avversari lontani 18' palo di Xeka alla destra del portiere! Sul cross dalla destra di Yilmaz ottimo il colpo di testa sotto misura ma è sfortunato centrando il legno! 16' altra interruzione con Chalobab a terra ma il giocatore dopo le cure del caso a bordo campo torna regolarmente in campo 15' punizione per il Lille dai 25 metri con Alonso che prende la barriera quindi con il destro di controbalzo dal limite Rudiger, palla alcuni metri a lat 14' in campo sia Weah che Onana per Celik e Botman 13' niente da fare per il centrale, al suo posto Weah fra pochi istanti 13' problemi per Botman dopo uno scatto, gioco fermo. Tegola per i francesi che si sente tirare dietro 11' giocata di Bamba e sul cross dal fondo bello stacco di testa per Yilmaz ma alza la mira! 5' fallo di Kanté su ripartenza Lille che prova faticosamente a rialzare la testa 2' fallo su Mount, punizione dalla trequarti per gli inglesi galvanizzati dal gol a fine tempo ben ritrovati al secondo tempo del match con Mount per Kovacic nel Chelsea PRIMO TEMPO 48' si chiude qui il primo tempo tra Lille e Chelsea 1-1 all'intervallo. Piccola pausa e torniamo con Voi! 48' PULISICC!!! PAREGGIO DEL CHELSEAA!!! Filtrante con il contagiro di Jorghino che conclude di prima a incrociare sul secondo palo e tutto da rifare per i francesi 44' 3 minuti di recupero 43' giallo a Gudmundsson 37' RIGORE PER IL LILLE!! YILMAZZZ, VANTAGGIO DEL LILLE!!! Perfetto dal dischetto e conclusione alla sinistra del portiere che non ci arriva! 35' punizione di Bamba, allontana con un pugno il portiere 34' giallo a Chalobah 31' problemi per Christensen, al suo posto entra Chalobah 21' fermato in offside David 19' fallo in attacco commesso da Kanté 15' bel duello tra Gudmundsson e Christensen con il difensore che ha la meglio conquistando una rimessa dal fondo 10' punizione interessante quasi dal limite per il Lille, parte Yilmaz ma la palla non si abbassa e termina sul fondo 7' bolide di Ylmaz dal limite c'è una deviazione di Thiago Silva con il petto in angolo ma nulla di fatto sugli sviluppi. Efficace il pressing alto su Jorginho che si era fatto soffiar palla 5' avvio di stampo francese che prova a tenere il possesso palla 1' discesa di Gudmundsson che conquista il primo angolo: traiettoria corta, alleggerisce la difesa in fallo laterale Partiti! Calcio d'avvio battuto dal Chelsea in maglia gialla, Lille in maglia rossa Ci siamo! Lille e Chelsea in campo, tutto pronto all'inizio del match Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla sfida di Champions League tra Lille e Chelsea. Seguiremo la stessa con il commento in diretta dalle ore 21. TABELLINO LILLE (3-5-2): Leo Jardim; Fonte, Botman (dal 14' st Onana), Tiago Djalo; Celik (dal 14' st Weah), Bamba (dal 32' st Gomes), Xeka, B. André, Gudmundsson (dal 32' st Bradaric); Ylmaz, J. David (dal 32' st Ben Arfa). A disposizione: Grbic, Raux, Lihadji, Zhegrova. Allenatore: Gourvennec. CHELSEA (5-3-2): Mendy; Azpilicueta, Christensen (dal 33' pt Chalobah), Thiago Silva, Rudiger, M. Alonso; Kanté, Jorginho (dal 29' st Loftus-Cheek), Kovacic (dal 1' st Mount); Havertz (dal 37' st Ziyech), Pulisic (dal 29' st Lukaku). A disposizione: Kepa, Bettinelli, Werner, Kenedy, Sarr, Val. Allenatore: Tuchel. Reti: al 37' pt Yilmaz (rigore), al 48' pt Pulisic, al 26' st Azpilicueta Ammonizioni: Chalobah, Gudmundsson, Fonte Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

LILLE (3-5-2): Leo Jardim; Fonte, Botman, Tiago Djalo; Celik, Bamba, Xeka, B. André, Gudmundsson; Ylmaz, J. David. A disposizione: Grbic, Raux, Ben Arfa, Lihadji, Gomes, Weah, Zhegrova, Onana, Bradaric. Allenatore: Gourvennec.

CHELSEA (5-3-2): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, M. Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Havertz, Pulisic. A disposizione: Kepa, Bettinelli, Lukaku, Werner, Loftus-Cheek, Chalobah, Mount, Ziyech, Kenedy, Sarr, Val. Allenatore: Tuchel.

I convocati del Chelsea

Kepa Arrizabalaga, Antonio Rudiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Jorginho, Thiago Silva, N’Golo Kante, Mateo Kovacic, Romelu Lukaku, Christian Pulisic, Timo Werner, Ruben Loftus-Cheek, Marcus Bettinelli, Trevoh Chalobah, Edouard Mendy, Mason Mount, Hakim Ziyech, Kenedy, Cesar Azpilicueta, Kai Havertz, Malang Sarr, Harvey Vale

Le dichiarazioni di Tuchel alla vigilia

“Abbiamo fatto molto affidamento sul nostro gioco abile e controllato la partita contro il Norwich, e siamo riusciti a vincere la partita contro il Newcastle. Era una questione di mentalità, resilienza e fisicità, una questione di concentrazione e difesa, coraggio e impegno. Questo rende qualsiasi allenatore al mondo molto felice di come abbiamo vinto questa partita, l’abbiamo vinta in ritardo e sì, l’umore è buono. Sono convinto che la squadra sappia cosa serve per essere in grado di esibirsi in questo modo e produrre risultati. Questo è ciò che dobbiamo fare domani contro il Lille”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Davide Massa, coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio; quarto uomo ufficiale Luca Pairetto. Al VAR Massimiliano Irrati, assistente AVAR Maurizio Mariani.

La presentazione del match

Il Lilla si è qualificata al primo posto del Gruppo G davanti a Salisburgo, Siviglia e Strasburgo. In campionato é reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Saint Etienne ed é sesto a quota 43 punti, con un cammino di quindici partite vinte, sei pareggiate e sette perse con trentotto reti realizzate e ventuno incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con cinque gol fatti e due subiti. Il Chelsea, Campione del mondo e detentore della Coppa, si é piazzato al secondo posto nel Gruppo H dietro alla Juventus. In Premier League viene dal successo casalingo di misura contro il Newcastle ed é terzo con 59 punti, frutto di diciassette vittorie, otto pareggi e tre sconfitte con cinquantasette gol fatti e diciannove subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto quattro volte e perso una siglando undici reti e subendone tre.

QUI LILLA – Il Lilla dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Leo Jardimin porta e difesa composta dalla coppia centrale Fonte-Botman e sulle fasce da Celik e Gudmundsson. In mezzo al campo Andre e Xeka; sulle corsie Bamba e Weah. Coppia di attacco composta da David e Yilmaz.

QUI CHELSEA – Out gli infortunati Chilwell e James. I Blues di mister Tuchel potrebbero adottare il modulo 3-4-3 con Mendy in porta e con Christensen, Thiago Silva e Rudiger in posizione arretrata. A centrocampo Azpilicueta, Kante, Jorginho e Alonso. Tridente offensivo formato da Ziyech, Havertz e Mount.

Le probabili formazioni di Lille – Chelsea

LILLE (4-4-2): Leo Jardim; Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Weah, B. André, Xeka, Bamba; J. David, Ylmaz. Allenatore: Gourvennec.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, M. Alonso; Ziyech, Havertz, Mount. Allenatore: Tuchel.

