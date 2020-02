Lione – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lione – Juventus del 26 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

LIONE – Mercoledì 26 febbraio alle ore 21 andrà in scena Lione – Juventus, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla preziosa vittoria esterna contro il Metz ed in classifica occupano la settima posizione con 37 punti. Dall’altra parte ci sono i bianconeri che vengono dalla vittoria sul campo della SPAL ed in classifica occupano il primo posto con un punto di vantaggio sulla Lazio e sei sull’Inter ma i nerazzurri hanno un match da recuperare.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LIONE-JUVENTUS IN DIRETTA Mercoledì 26 febbraio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LIONE – La compagine francese dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Lopes tra i pali, pacchetto difensivo composto da Denayer, Marcelo e Marcal. A centrocampo Aouar e Tousart in cabina di regia con Dubois e Cornet sulle corsie esterne mentre davanti Terrier a supporto del tandem offensivo composto da Dembelè ed Ekambi.

QUI JUVENTUS – Idee piuttosto chiare per Sarri che dovrebbe confermare il 4-3-3 con Szczesny in porta, reparto arretrato formato da Danilo e Alex Sandro sulle fasce laterali mentre nel mezzo De Ligt e Bonucci. A centrocampo dovrebbe tornare Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Ramsey mezze ali mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lione – Juventus, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Lione – Juventus

LIONE (3-4-1-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal, Dubois, Tousart, Aouar, Cornet, Terrier, Dembelè, Ekambi. Allenatore: Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Ramsey, Pjanic, Bentancur, Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

STADIO: Parc – OL