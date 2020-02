Real Madrid – Manchester City: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Real Madrid – Manchester City del 26 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020, calcio d’inizio alle ore 21

MADRID – É la sfida che tutti gli amanti del grande calcio stanno aspettando. Mercoledì 26 febbraio alle ore 21 andrà in scena Real Madrid – Manchester City, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Da una parte ci sono i castigliani che sono reduci dalla sconfitta sul campo del Levante ed in classifica sono scivolati in seconda posizione con due punti di ritardo sul Barcellona, domenica c’è lo scontro diretto. Dall’altra parte c’è la squadra di Guardiola che viene dalla pesante sanzione comminata dalla UEFA ma in campionato è reduce da due successi nel giro di pochi giorni. Gli inglesi occupano la seconda posizione con 57 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

REAL MADRID-MANCHESTER CITY IN DIRETTA Mercoledì 26 febbraio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI REAL MADRID – 4-3-2-1 per Zidane che non potrà contare su Hazard e Rodrygo. I Blancos dovrebbero schierarsi con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Mendy e Carvajal sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sergio Ramos e Varane. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Kroos e Valverde mezze ali mentre davanti spazio ai due trequartisti Modric e Isco alle spalle dell’unica punta Benzema.

QUI MANCHESTER CITY – Qualche problema di formazione anche per Guardiola che dovrebbe puntare sul classico 4-3-3 con Ederson in porta, pacchetto difensivo composto da B.Mendy e Walker sulle corsie esterne mentre nel mezzo Stones e Laporte. A centrocampo Rodri in cabina di regia con De Bruyne e Gundogan mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Bernardo Silva, Aguero e Mahrez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Real Madrid – Manchester City, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020, verrà tramesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Manchester City

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Mendy, Sergio Ramos, Varane, Carvajal, Kroos, Casemiro, Valverde, Isco, Modric, Benzema. Allenatore: Zidane

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; B.Mendy, Laporte, Stones, Walker, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, Aguero, Mahrez. Allenatore: Guardiola

STADIO: Santiago Bernabeu