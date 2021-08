Bundesliga, RB Lipsia – Stoccarda 4-0: diretta live e risultato finale

La partita RB Lipsia – Stoccarda del 20 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata di Bundesliga

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: RB LEIPZIG-STOCCARDA 4-0

SECONDO TEMPO

90′ Triplice fischio, è terminato l’incontro tra RB Leipzig e Stoccarda con il risultato di 4 a 0. Calciomagazine vi ringrazia per l’attenzione e vi rimanda ai prossimi incontri

84′ Minuti per Pascal Stenzel che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

84′ Konstantinos Mavropanos abbandona il terreno di gioco

82′ Dalla panchina si alza Yussuf Poulsen che fa il suo ingresso

82′ Lascia il campo Christopher Nkunku per RB Leipzig

81′ L’allenatore inserisce Stoccarda Erik Thommy in campo

81′ Termina qui la partita di Philipp Förster che abbandona il rettangolo di gioco

76′ Forze fresche in campo per RB Leipzig con l’ingresso di Nordi Mukiele

76′ Finisce la gara di Willi Orban che lascia il rettangolo di gioco

73′ Sul terreno di gioco per Stoccarda Saša Kalajdžić

73′ Lascia il campo Mateo Klimowicz per Stoccarda

73′ Enzo Millot si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

73′ Philipp Klement abbandona il terreno di gioco

71′ Intervento di Konstantinos Mavropanos, inevitabile il cartellino giallo per lui

69′ Spazio a Hee-chan Hwang, nuova mossa per l’allenatore

69′ André Silva lascia il campo

69′ Buttato nella mischia Konrad Laimer

69′ Fuori dal campo Dominik Szoboszlai per RB Leipzig

68′ L’allenatore inserisce RB Leipzig Marcel Sabitzer in campo

68′ Amadou Haïdara lascia il terreno di gioco

68′ L’arbitro non esita ad estrarre il giallo all’indirizzo di Philipp Förster

65′ Rete! André Silva realizzando il rigore riesce a trovare la via del gol

64′ L’arbitro estrae il cartellino giallo all’indirizzo di Marc Oliver Kempf

52′ Attenzione! Rete di Dominik Szoboszlai bravo a siglare . Adesso siamo sul risultato di 3 a 0

46′ Emil Forsberg in gol! Il calciatore batte il portiere, varia il risultato, ora siamo 2 a 0

46′ Daniel Didavi in campo, prende il posto del compagno di squadra

46′ Hamadi Al Ghaddioui abbandona il terreno di gioco

46′ Tutto pronto, si parte con il secondo tempo di RB Leipzig-Stoccarda. Pronti a vivere le emozioni del match

PRIMO TEMPO

45′ Si va negli spogliatoi con il punteggio di 4 a 0. Piccola sosta e ci ritroviamo nuovamente per il secondo tempo

38′ Rete per RB Leipzig con Dominik Szoboszlai che realizza . Adesso siamo sul risultato di 1 a 0

1′ L’arbitro fischia l’inizio della partita tra RB Leipzig e Stoccarda!

Si gioca RB Leipzig – Stoccarda, siamo pronti a commentare la partita in diretta

Tabellino

RB LEIPZIG: Péter Gulácsi; Mohamed Simakan, Willi Orban (dal 31′ st Nordi Mukiele), Lukas Klostermann, Joško Gvardiol, Amadou Haïdara (dal 23′ st Marcel Sabitzer), Emil Forsberg, Tyler Adams, Dominik Szoboszlai (dal 24′ st Konrad Laimer), Christopher Nkunku (dal 37′ st Yussuf Poulsen), André Silva (dal 24′ st Hee-chan Hwang). A disposizione: Josep Martínez, Sidney Raebiger, Kevin Kampl, Brian Brobbey. Allenatore: Jesse Marsch.

STOCCARDA: Florian Müller; Waldemar Anton, Wataru Endo, Marc Oliver Kempf, Konstantinos Mavropanos (dal 39′ st Pascal Stenzel), Borna Sosa, Philipp Förster (dal 36′ st Erik Thommy), Philipp Klement (dal 28′ st Enzo Millot), Roberto Massimo, Mateo Klimowicz (dal 28′ st Saša Kalajdžić), Hamadi Al Ghaddioui (dal 1′ st Daniel Didavi). A disposizione: Fabian Bredlow, Hiroki Ito, Clinton Mola. Allenatore: Pellegrino Matarazzo.

Reti: al 38′ pt Dominik Szoboszlai, al 1′ st Emil Forsberg, al 7′ st Dominik Szoboszlai, al 20′ st André Silva.

Ammonizioni: al 19′ st Marc Oliver Kempf (STO), al 26′ st Konstantinos Mavropanos (STO), al 23′ st Philipp Förster (STO)

La presentazione del match

LIPSIA – Questa sera, venerdì 20 agosto, alle ore 20.30 si giocherà RB Lipsia – Stoccarda, incontro valido per la seconda giornata di Bundesliga. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Mainz; nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla vittoria casalinga per 5-1 conto il Furth; nelle ultime cinque gare hanno ottenuto quattro successi e una sconfitta.

QUI LIPSIA – Probabile modulo 4-2-3-1- per il Lipsia con Gulacsi in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Orban-Simakan e ai lati da Klostermann e Angelino. In mezzo al campo Sabitzer e Laimer; sulla trequarti Szoboszlai, Forsberg e Nkunku, di supporto all’unica punta Silva.

STOCCARDA – Lo Stoccarda dovrebbe far scendere il campo la squadra con il modulo 3-4-2-1 con Müller tra i pali e difesa composta da Mavropanos, Anton e Kempf. In mezzo al campo Klement e Endo; sulla trequarti Förster, e Klimowicz, di supporto all’unica punta Kalajdzic.

Le probabili formazioni

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Klostermann, Orban, Simakan, Angelino; Sabitzer, Laimer; Szoboszlai, Forsberg, Nkunku; Silva. Allenatore: Marsch.

STOCCARDA (3-4-2-1): Müller; Mavropanos, Anton, Kempf; Massimo, Klement, Endo, Sosa; Förster, Klimowicz; Kalajdzic. Allenatore: Matarazzo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro RB Lipsia – Stoccarda, valido per la seconda giornata di Bunesliga, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Action (canale 206). Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.