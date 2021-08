Frosinone – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Frosinone – Parma del 20 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata di Serie B

FROSINONE – Venerdì 20 agosto alle ore 20.30 si giocherà Frosinone – Parma, incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Grosso che viene dalla sconfitta esterna ai calci di rigore, in Coppa Italia, contro il Venezia. Dall’altra parte troviamo la squadra di Maresca che è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Lecce, sempre in Coppa Italia.

La cronaca con commento minuto per minuto

La presentazione del match

QUI FROSINONE – Grosso dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Ravaglia in porta, pacchetto difensivo composto da Brighenti e Zampano sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Gatti e Szyminski. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Rohden e Boloca mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Canotto, Iemmello e Ciano.

QUI PARMA – Maresca dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Buffon tra i pali, pacchetto difensivo composto da Sohm e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Osorio e Valenti. A centrocampo Brugman e Juric in cabina di regia mentre davanti spazio a Man, Vazquez e Brunetta alle spalle di Tutino.

Le probabili formazioni di Frosinone – Parma

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Brighenti, Gatti, Szyminski, Zampano; Rohden, Maiello, Boloca; Canotto, Iemmello, Ciano. Allenatore: Grosso

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Sohm, Osorio, Valenti, Gagliolo; Brugman, Juric; Man, Vazquez, Brunetta; Tutino. Allenatore: Maresca

STADIO: Benito Stirpe

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Frosinone – Parma, valido per la prima giornata del campionato di Serie B 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202) e sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile vedere Frosinone – Parma anche in diretta streaming: gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la gara di Wembley su dispositivi come pc, notebook, tablet e Smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go. Un’alternativa è rappresentata da NOW TV, previo l’acquisto di uno dei pacchetti offerti. Gli abbonati, potranno quindi seguire la sfida sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Sarà inoltre possibile seguire la gara su dispositivi come pc o notebook collegandosi al sito ufficiale di DAZN, o su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’app compatibile con i sistemi iOS e Android. Dopo il triplice fischio finale saranno disponibili gli highlights della sfida, oltre che l’evento integrale on demand.