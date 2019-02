Champions League, Liverpool – Bayern Monaco: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali del match Liverpool – Bayern Monaco valevole per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League: calcio d’inizio alle ore 21:00.

LIVERPOOL – Alle ore 21:00 avrà inizio il match di UEFA Champions League tra Liverpool e Bayern Monaco valevole per l’andata degli ottavi di finale. Per quanto concerne il capitolo formazioni spiccano le assenze pesanti di Van Dijk nei Reds e di Muller nei Bavaresi, entrambi squalificati, mentre partono dal 1′ sia Firmino che Coman, in dubbio fino a poche ore fa.

Le formazioni ufficiali del match

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. A disposizione: Mignolet, Moreno, Milner, Lallana, Shaqiri, Sturridge, Origi. Allenatore: Klopp

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago; Gnabry, James, Coman; Lewandowski. A disposizione: Ulreich, Rafinha, Mai, Davies, Shabani, Sanches, Ribery. Allenatore: Kovac

Stadio: Anfield