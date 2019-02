Lione-Barcellona 0-0, il tabellino: tutto rimandato al ritorno

Il tabellino di Lione-Barcellona 0-0 il risultato finale, tante emozioni ma nessun gol nel match valido per l’andata degli ottavi di Champions League.

LIONE – Nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League Lione e Barcellona si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Punteggio bugiardo viste le tante emozioni e le occasioni avute dalle due compagini, nello specifico una traversa colpita della formazione francese mentre i catalani non riusciti a capitalizzare il maggior possesso di palla. Tutto rimandato al ritorno che si giocherà il 13 marzo.

Lione-Barcellona 0-0: il tabellino del match

LIONE (4-2-3-1): Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Aouar, Ndombele (84′ Diop); Traoré (69′ Tousart), Terrier (76′ Cornet), Depay; Dembélé. Allenatore: Genesio

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Semedo, Piquè, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Sergi Roberto (81′ Vidal); Messi, Suarez, Dembélé (67′ Coutinho). Allenatore: Valverde

RETI:

AMMONIZIONI: Aouar, Dubois (L), Sergi Roberto, Semedo (B)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Parc – OL