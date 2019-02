Lione – Barcellona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lione – Barcellona: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

LIONE – Martedì 19 febbraio alle ore 21 andrà in scena Lione – Barcellona, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Da una parte c’è la formazione francese che viene dal successo casalingo contro il Guingamp ed in classifica occupa la terza posizione con 46 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine catalana che è reduce dal successo di misura contro il Valladolid ed in classifica occupa il primo posto con 54 punti. Messi e compagni si sono qualificati agli ottavi chiudendo in prima posizione il Gruppo B.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Martedì 19 febbraio alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LIONE – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Lopes in porta, pacchetto difensivo composto da Dubois e Mendy sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marcelo e Denayer. A centrocampo Ndombele e Aouar in cabina di regia mentre davanti Traoré, Fekir e Depay alle spalle di Dembelè.

QUI BARCELLONA – La squadra guidata da Valverde dovrebbe rispondere col classico 4-3-3 con Ter Stegen tra i pali, pacchetto arretrato formato da Semedo e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre nel mezzo Piqué e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Rakitic e Vidal mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Coutinho, Suarez e Messi.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Lione – Barcellona, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta su Sky, in particolare Sky Sport Football: gli abbonati a Sky Go potranno inoltre seguire il match in streaming su smartphone, tablet e PC.

Le probabili formazioni di Lione – Barcellona

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; NDombèlé, Aouar; Traoré, Fekir, Depay; Dembélé. Allenatore: Genesio

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Langlet, Jordi Alba Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho. Allenatore: Valverde

STADIO: Parc -OL