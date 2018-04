Liverpool – Roma, la festa del gol: Salah che numeri!

LIVERPOOL – Emozioni e una valanga di gol ha portato la prima semifinale di questa Champions League 2017 – 2018. Gran parte sono frutto dell’attacco della squadra inglese capace di realizzare ben cinque reti ai giallorossi, fatto che non si verificava dal novembre 2015 quando fu il Barcellona a vincere addirittura per 1-6 all’Olimpico.

Lo sapevate che Salah ha preso parte attivamente a 14 gol nelle sue 10 presenze da titolare in Champions League? Sempre più protagonista del palcoscenico internazionale ha realizzato una doppietta di pregevole fattura nel primo tempo e mandato in porta prima Mané quindi Firmino nella ripresa. Guardando la stagione della stella egiziana con 43 gol all’attivo meglio di lui ha fatot solo Ian Rush che con il Liverpool ha segnato ben 47 reti (stagione 1983 – 84).

I sette gol realizzati sono un record per una semifinale di Champions come quando accadde in Ajax – Bayern Monaco 5-2.

Parlando di Roma ecco Dzeko, autore del primo gol giallorosso che nel 9 reti in trasferta in questa competizione ha partecipato ben 7 volte con 6 reti e un assist. Una pedina fondamentale per Di Francesco che avrà bisogno di tanta forza offensiva nella gara di ritorno.