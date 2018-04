Via Oddo, è Igor Tudor il nuovo allenatore dell’Udinese

Ecco come Oddo ha salutato il popolo bianconero tramite Facebook: “Ho colto l’opportunità di allenare un club storico come l’Udinese con l’entusiasmo di un bambino. L’abnegazione, la professionalità e il cuore sono stati il propulsore per me e il mio staff durante il periodo positivo che abbiamo vissuto e ancora di più in quest’ultima fase negativa. Abbiamo cercato in tutti i modi di uscire dalle difficoltà. Certamente qualcosa non è andato per il verso giusto, sicuramente abbiamo commesso degli errori, ma sempre con un’attitudine propositiva. La spinta più grande ce l’avete data voi con il vostro supporto incondizionato, che non è mai mancato, nemmeno in questa ora più buia. Un popolo, quello friulano ed una tifoseria, quella dell’Udinese, che sin dal primo giorno mi hanno mostrato stima e grande affetto. Sono arrivato come ospite e me ne vado come amico. Grazie Udine. Io e il mio staff tecnico non dimenticheremo mai il Friuli. Mandi”.