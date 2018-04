Serie A – Il punto sulla lotta salvezza a 360′ dal termine

Più viva che mai la corsa salvezza con cinque squadre raccolte in quattro punti quando mancano quattro giornate alla fine del campionato.

CROTONE – 5 squadre, 4 punti, 4 partite. Questo è il prospetto del rush finale per la lotta salvezza che in questo momento vede la SPAL occupare il terzultimo posto e, in testa al gruppetto, si trovano il Cagliari insieme all’Udinese. Proprio i friulani hanno cambiato recentemente l’allenatore passando da Massimo Oddo, che aveva raccolto inizialmente 5 vittorie consecutive per poi realizzare 11 sconfitte di fila, a Igor Tudor.

Tra le squadre sopracitate troviamo Chievo e Crotone. Per i Clivensi il girone di ritorno è stato pessimo, solo 10 i punti raccolti dei gialloblu che hanno solo due punti di vantaggio dagli Spallini. Il Crotone invece sta cercando, grazie anche a 10 punti nelle ultime 8, di centrare una seconda storica salvezza in serie A. Per i calabresi il calendario non è benevolo, con le ultime due giornate che vedranno i rossoblu sfidare allo Scida la Lazio e poi dovrà recarsi al San Paolo, due squadre che si giocheranno i loro obbiettivi fino all’ultimo secondo. Alla luce di queste partite diventa di vitale importanza Chievo-Crotone che potrebbe dirci molto.

La SPAL nelle prossime due partite proverà a costruirsi la salvezza sfidando Verona e Benevento, ormai spacciate. La formazione di Ferrara ha raccolto 14 punti nel girone di ritorno, uno in meno rispetto a quelli fatti nell’intero girone di andata. L’avventura di Tudor sulla panchina dell’Udinese inizierà con la sfida col Benevento che sicuramente vorrà continuare a onorare la Serie A. La salvezza potrebbe passare per Verona nella penultima giornata contro l’Hellas, che potrà già essere matematicamente in serie B. Il Cagliari avrà quattro partite insidiosissime con 4 squadre impegnate nella grande lotta alle competizioni Europee. Serviranno 4 grandi prestazioni ai Sardi per rimanere in serie A.

PARTITE DELLE CONTENDENTI (in maiuscolo quelle in casa)

CAGLIARI PT.33: Sampdoria, ROMA, Fiorentina, ATALANTA

UDINESE PT.33: Benevento, INTER, Verona, BOLOGNA

CHIEVO PT.31: Roma, CROTONE, Bologna, BENEVENTO

CROTONE PT.31: SASSUOLO, Chievo, LAZIO, Napoli

SPAL PT.29: Verona, BENEVENTO, Torino, SAMPDORIA