1°Premio Gentleman edizione Liguria per Perin e Quagliarella

La prima edizione del Premio Gentleman Edizione Liguria è andata a Mattia Perin e Fabio Quagliarella

GENOVA – Si è svolta nella serata di ieri, martedì 24 aprile, presso la Sala delle Grida all’interno del Palazzo della Borsa di Genova, la Prima edizione del Gran Gala del Premio Gentleman Liguria 2018. A condurla sono stati il volto della Serie A Tim Laura Barriales e il giornalista Massimo Caputi. L’evento è stato patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova, CONI Liguria, C.I.P. Liguria, F.I.G.C., Lega B, Associazione Italiana Calciatori, U.C. Sampdoria, C.F.C. Genoa, Ussi Liguria, Ficts. Presenti il Presidente della Regione Giovanni Toti e le massime istituzioni della Liguria.

Lealtà sportiva, fair-play, e stile sono le caratteristiche che sono state prese in esame e che hanno portato alla premiazione un giocatore per ogni squadra ligure militante nei principali campionati: Genoa, Sampdoria, Spezia e Virtus Entella. I vincitori sono stati scelti sulla base delle oltre settemila preferenze espresse online.

I vincitori

Il riconoscimento è stato attribuito a Mattia Perin per il Genoa e a Fabio Quagliarella per la Sampdoria. Il numero uno rossoblu ha avuto la meglio sui compagni di squadra Pandev e Rossi mentre l’attaccante blucerchiato ha bissato il riconoscimento della scorsa stagione aggiudicandosi anche l’edizione ligure 2018 del premio, davanti a Praet e Zapata. Andrea Bertolacci è stato premiato per aver segnato il miglior gol del Genoa della stagione in corso, quello del momentaneo gol del vantaggio nella sfida casalinga contro l’Atalanta. Duván Zapata ha invece primeggiato nella categoria ‘Miglior gol 2017/18’ per la spettacolare rete all’Udinese.

I “premi Gentlemen’ per la serie B, nel mome del compianto Piermario Morosini, sono andati a Andrea Paroni per la Virtus Entella e Alberto Gilardino per La Spezia Calcio.