Liverpool – Roma: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Liverpool – Roma: la presentazione del match, le formazioni e la cronaca in tempo reale della sfida valida per l’andata della semifinale di Champions League, fischio d’inizio alle ore 20.45

LIVERPOOL – Finalmente ci siamo, l’attesa è finita. Martedì 24 aprile alle ore 20.45 si giocherà Liverpool – Roma, andata delle semifinali di Champions League. Da una parte ci sono gli inglesi che sono arrivati fin qui strapazzando il Manchester City di Guardiola sia all’andata che al ritorno. In campionato la compagine di Klopp viene dal pareggio subito in rimonta dal WBA e in classifica occupa la terza posizione con 71 punti. Dall’altra parte c’è la squadra di Di Francesco che nei quarti di finale ha scritto la storia battendo 3-0 il Barcellona dopo il 4-1 subito all’andata. In campionato i giallorossi sono reduci dal successo comodo di Ferrara e in classifica occupano la terza piazza con 67 punti. Le due squadre tornano a sfidarsi dopo la famosa finale del 1984 in cui la squadra capitolina raggiunse la finale ma perse in casa, ai rigori, proprio contro i Reds che si aggiudicarono la coppa delle grandi orecchie.

QUI LIVERPOOL – Qualche problemino di formazione per Klopp che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Karius tra i pali, pacchetto difensivo composto da Arnold e Robertson sulle corsie esterne mentre al centro Lovren e Van Dijk. A centrocampo Henderson in cabina di regia con Milner e Chamberlain mezze ali mentre davanti il tridente spericolato composto da Salah, Firmino e Manè.

QUI ROMA – Idee piuttosto chiare per mister Di Francesco che dovrebbe schierare i suoi col 3-4-1-2 con Alisson tra i pali, pacchetto difensivo composto da Manolas, Fazio e Juan Jesus. A centrocampo De Rossi e Strootman in cabina di regia mentre sulle corsie esterne Florenzi e Kolarov. In attacco Nainggolan e Under a supporto di Dzeko.

Cronaca minuto per minuto SEGUI LA DIRETTA: formazioni ufficiali martedì 24 aprile dalle ore 19.45, la cronaca dalle 20.45

Le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

ROMA (3-4-1-2): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Under, Dzeko. Allenatore: Di Francesco