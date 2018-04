Ligue 1, 34a giornata: i risultati. Sconfitta del Monaco

Se ormai la questione scudetto in Ligue 1 è chiusa, si è riaperta quella per il secondo posto. Il Monaco è caduto in casa del Guingamp ed ha visto avvicinarsi, a -1, sia Marsiglia che Lione. Vittoria di misura del Nizza contro il Montpellier

Battuta d’arresto occorsa al Monaco che ha visto assottigliarsi il distacco dalle dirette inseguitrici in chiave secondo posto. Allo Stade de Roudourou è stato il Guingamp ad imporsi con il punteggio finale di 3-1: la squadra di Kombouaré è passata in vantaggio con Briand, ha raddoppiato con Didot e ha trovato la terza rete grazie a Thuram. Rete della bandiera per la compagine di Jardim ad opera di Tourè.

Ora sono 70 i punti, dei monegaschi, e 69 quelli dell’Olympique Marsiglia che ha avuto la meglio, con un netto, 5-1, contro il Lille: la squadra di Rudi Garcia ha dominato la sfida andando a segno con Thauvin, doppietta, il secondo gol su rigore, Mitroglu, doppietta e Ocampos.

A pari merito coi marsigliesi ecco il Lione che è passato con autorità sul campo del Digione: Depay, autorete di Rosier, Fekir, Traore e Cornet i marcatori della formazione di Genesio, doppietta di Sliti per i padroni di casa.

Non si è accontentato del titolo già conquistato il Psg che ha vinto sul campo del Bordeaux, per 0-1, grazie alla rete realizzata da Lo Celso.

Successo fondamentale, in chiave Europa League, per il Nizza: i rossoneri, con il gol di Lees-Melou, hanno battuto 1-0 il Montpellier portandosi al quinto posto in classifica a -1 dal Saint Etienne che ha avuto la meglio del Troyes per 2-1: protagonista del match Beric autore di una doppietta, per la squadra di Gasset, che ha ribaltato l’iniziale vantaggio di Niane.

E’ finita 1-1 il derby tra Nantes e Rennes: gli uomini di Ranieri, che hanno terminato la gara con l’uomo in meno per il rosso inflitto a Sala, si sono portati avanti con Thomasson, ma a 10’ dalla fine Lea-Siliki ha pareggiato i conti per la compagine di Lamouchi.

Il Tolosa si è imposto, 2-0, sull’Angers allungando sulla zona retrocessione, ora diciassettesimo a 33 punti: Sanogo e Gradel hanno consegnato la vittoria ai ragazzi allenati da Debeve.

Vittoria, per 3-1, dell’Amiens ai danni dello Strasburgo: Moncondouit, Manzala e Kakuta i giocatori andati in gol per la formazione di Pelissier, di Saady il gol della formazione di Laurey; 1-1 tra il fanalino di coda Metz e il Caen: padroni di casa avanti con l’autorete dimDa Silva e pareggio ospite di Deminguet.

Ligue 1, 34a giornata: risultati e classifica

Nantes – Rennes 1-1

Digione – Lione 2-5

Marsiglia – Lille 5-1

Tolosa – Angers 2-0

Metz – Caen 1-1

Guingamp – Monaco 3-1

Amiens – Strasburgo 3-1

Nizza – Montpellier 1-0

Saint Etienne – Troyes 2-1

Bordeaux – Paris Saint Germain 0-1

CLASSIFICA:

Paris Saint Germain 90

Monaco 70

Marsiglia 69

Lione 69

Nizza 50

Saint Etienne 49

Rennes 48

Montpellier

Nantes 46

Guingamp 45

Bordeaux 43

Digione 42

Amiens 40

Angers 37

Caen* 36

Strasburgo 34

Tolosa 33

Troyes

Lille 29

Metz 26