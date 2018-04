Ligue 1, 33 giornata: Paris Saint Germain campione di Francia

Il resoconto della trentatreesima giornata di Ligue 1: il Psg asfalta il Monaco per 7-1 e conquista il suo settimo titolo di Francia mentre Thauvin regala tre punti al Marsiglia di Garcia.

PARIGI – Dopo la clamorosa sorpresa dello scorso anno che aveva consegnato il titolo di Francia al Monaco di Jardim, quest’anno lo scudetto torna al suo posto con il Psg che conquista il suo settimo titolo umiliando proprio gli ex detentori con un netto 7-1 al Parco dei Principi. I parigini dilagano con le rispettive doppiette di Lo Celso e Di Maria alle quali si aggiungono le reti di Cavani, Draxler e l’autogol di uno sfortunato Falcao. Titolo mai messo in discussione durante la stagione attuale per i francesi che hanno disputato un campionato quasi in solitaria.

Vittoria netta anche per il Lione che supera facilmente l’Amiens per 3-0 e si porta al terzo posto in classifica condiviso con la rivale Marsiglia che sul campo del Troyes recupera l’iniziale svantaggio con le reti di N’jie e Mitroglou per poi calare il definitivo K.O con la rete decisiva del solito trascinatore Thauvin. Cade a sorpresa il Rennes che in casa perde con l’ultima in classifica Metz, riaprendo così un probabile discorso salvezza per i granata. Secondo pareggio consecutivo per il Nizza che senza Balotelli non va oltre l’1-1 sul campo dell’Angers. Continua la striscia positiva del Saint-Etienne che passa 0-1 sul campo dello Strasburgo grazie alla rete decisiva dell’ex Arsenal Debuchy e così facendo si rilancia per un posto in Europa.

Pareggio che fa ben sperare quello del Lille. Mastini che tra le mure amiche vanno in vantaggio ben due volte per poi farsi agguantare proprio nei minuti finali. Seconda vittoria consecutiva per il Bordeaux che nella trasferta a Montpellier passa per 3-1. Non sa più vincere il Nantes di Ranieri che in casa pareggia 1-1 contro il Dijon e si allontana dalla zona europea. Rinviata causa maltempo Caen-Tolosa.

Ligue 1: resoconto completo 33ma giornata

13 Aprile ore 20:45

Angers-Nizza 1-1

14 Aprile ore 17:00

Lione-Amiens 3-0

Ore 20:00

Strasburgo-St Etienne 0-1

Rennes-Metz 1-2

Nantes-Dijon 1-1

Lille-Guingamp 2-2

15 Aprile ore 15:00

Montpellier-Bordeaux 1-3

Ore 17:00

Troyes-Marsiglia 2-3

Ore 21:00

Paris SG-Monaco 7-1

Classifica aggiornata dopo 33 giornate: Paris SG 87, Monaco 70, Lione, Marsiglia 66, Rennes, Nizza 47, Montpellier, St Etienne 46, Nantes 45, Bordeaux 43, Guingamp, Dijon 42, Angers, Amiens 37, Caen 35, Strasburgo 34, Tolosa 30, Lille, Troyes 29, Metz 25.

Fonte foto: Twitter PSG