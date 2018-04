Pronostici calcio del 18 aprile 2018, Seria A in primo piano

I suggerimenti per le scommesse del giorno 18 aprile 2018. Bolletta dedicata integralmente alla Serie A

I pronostici per mercoledì 18 aprile 2018 riguardano esclusivamente la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Benevento-Atalanta gol (1,68)

Il Benevento è la cenerentola del torneo con soli punti, a -11 dalla penultima quando mancano ormai cinque gare alla fine del campionato ed è reduce dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Sassuolo grazie alla doppietta di Diabatè. L’Atalanta, ottava a quota 49, è in cerca di punti per rientrare in zona Europa League ma nell’ultimo turno ha fatto un passo falso pareggiando a Ferrara con la Spal.

Crotone-Juventus 2 (1,35)

Il Crotone proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Genoa e in classifica è terzultimo con 27 punti. In cerca di punti per rimenere nella massima categoria. Di fronte avrà, però, la Juventus, capolista a quota 84, a +6 sul Napoli, e reduce dalla vittoria per 3-0 sulla Juventus.

Fiorentina-Lazio over 2,5 (1,80)

La Fiorentina proviene dal pareggio casalingo con la Spal e in classifica è settima con 51 punti. Dieci lunghezze in più per la Lazio, terza e reduce dal pari a reti inviolate nel derby della Capitale.

Sampdoria-Bologna 1X+over 1,5 (1,54)

La Sampdoria è reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo della Juventus e in classifica è nona con 48 punti. Dieci lunghezze in meno per il Bologna, dodicesimo e ormai salvo, che domenica scorsa ha vinto in casa contro il Verona.

Spal-Chievo 1X+over 1,5 (1,80)

La Spal in classifica è quartultima con 28 punti, a +1 dalla zona rossa mentre il Chievo è sedicesimo a quota 30. Entrambe le squadre provengono da un pareggio casalingo a reti bianche, rispettivamente, contro Atalanta e Torino.

Torino-Milan X (3,35)

Il Torino proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Chievo e in classifica è decimo con 46 punti. Sette lunghezze in più per il Milan, sesto, che nel turno precedente a San Siro ha costretto il Napoli allo 0-0.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 18 aprile 2018

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 379 euro