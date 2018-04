Liga, 33 giornata: il Barcellona in casa del Celta Vigo

La presentazione della trentatreesima giornata di Liga: impegni in trasferta per Barcellona e Atletico, contro Celta Vigo e Real Sociedad, mentre il Real ospiterà il Bilbao.

VIGO – Si avvia verso i titoli di coda anche la Liga, con il Barcellona che è ormai proteso verso la conquista della sua 25 Liga. Sembrano ormai troppi gli 11 punti di distacco tra l’Atletico Madrid e i blaugrana, che sono ancora imbattuti. Anche in zona salvezza il discorso sembra ormai apprestarsi verso il verdetto finale. Il Levante dovrà vedersela contro il Malaga che occupa l’ultima posizione in classifica. In caso di vittoria i valenciani, potrebbero distaccarsi ancora di più dal terzultimo posto in quanto Deportivo e Las Palmas saranno impegnate entrambe contro le due squadre di Siviglia, che difficilmente lasceranno punti per strada vista la lotta europea in corso.

Il Valencia continua la sua corsa contro le madrilene. Gli Xotos riceveranno al Mestalla il Getafe, squadra senza più velleità di classifica. Il Villarreal sarà invece chiamato a difendere la sesta posizione dagli attacchi del Siviglia che dista solo un punto. Il “sottomarino giallo” riceverà al Madrigal la visita del Leganes ormai certo di essere uscito indenne dalla sua seconda partecipazione consecutiva alla Liga. Per il Barcellona ci sarà la sfida in casa del Celta Vigo. I catalani, dopo l’umiliante eliminazione in Champions, dovranno rifarsi sul campionato conquistando quanto prima possibile il titolo. Per l‘Atletico Madrid l’unica preoccupazione arriva dai cugini: i colchoneros hanno solo 4 punti di vantaggio sulle Merengues. Simeone nel turno infrasettimanale andrà a far visita al Real Sociedad, di certo non una squadra che durante questa stagione ha entusiasmato troppo. Per la squadra di Zidane, invece, è prevista la sfida al Bernabeu contro l’Atletico Bilbao. Per i baschi vale esattamente lo stesso discorso fatto per il Sociedad in precedenza.

Liga, 33 giornata: il programma completo

Deportivo – Siviglia

Celta Vigo – Barcellona

Villareal – Leganes

Valencia -Getafe

Espanyol – Eibar

Real Madrid – Atletico Bilbao

Real Sociedad – Atletico Madrid

Alaves – Girona

Betis – Las Palmas

Levante – Malaga

CLASSIFICA: Barcellona 82, Atletico Madrid 71, Real Madrid 67, Valencia 65, Betis 52, Villareal 48, Siviglia 47, Girona 44, Celta Vigo 43, Getafe 42, Real Sociedad 40, Eibar 40, Leganes 39, Atletico Bilbao 39, Alaves 38, Espanyol 36, Levante 31, Deportivo 26, Las Palmas 21, Malaga 17.