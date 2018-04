Manchester City – Liverpool 1-2: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta Manchester City – Liverpool: presentazione della partita, precedenti, probabili formazioni, risultato. Cronaca e tabellino della gare in programma oggi dalle ore 20.45

MANCHESTER – Oggi alle ore 20.45 si giocherà Manchester City – Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si parte dal 3-0 dell’andata in favore della squadra di Klopp con un primo tempo da urlo grazie alle reti di Salah, Manè e Chamberlain. Da una parte, dunque, la compagine di Guardiola che in campionato ha rimandato la festa perdendo 3-2, in rimonta, contro il Manchester United. Dall’altra ci sono i Reds che, invece, hanno pareggiato 0-0 il loro derby contro l’Everton.

Tabellino

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi; Fernandinho, De Bruyne, Silva D. (dal 21′ st Aguero), Silva B. (dal 29′ st Gundogan); Sanè, Sterling, Jesus. A disposizione: Bravo, Kompany, Delph, Zinchenko, Foden. Allenatore: Guardiola

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Wjnaldum, Oxlade-Chamberlain; Manè, Salah, Firmino. A disposizione: Mignolet, Clyne, Klavan, Alberto Moreno, Ings, Solanke, Woodburn. Allenatore: Kloop

Reti: al 3′ pt Jesus, al 10′ st Salah, al 32′ st Firmino

Ammonizioni: Mané, Ederson, Bernardo Silva, Alexander-Arnold, Firmino, Mané, Van Dijk

Recupero: nessuno nel primo tempo



Cronaca minuto per minuto (aggiorna)

2′ TEMPO

35′ prova a concludere Gundogan ma Oxlade respinge

32′ FIRMINOOOOO VANTAGGIO LIVERPOOLLL!!! palla recuperata sulla trequarti su Otamendi e il giocatore è molto bravo in area a piazzare un diagonale rasoterra di esterma precisione con palla che si infila alla sinistra del portiere passando molto vicino al palo



palla recuperata sulla trequarti su Otamendi e il giocatore è molto bravo in area a piazzare un diagonale rasoterra di esterma precisione con palla che si infila alla sinistra del portiere passando molto vicino al palo 29′ arabona di Sané in area per il palo opposto ma la difesa riesce a impedire ai compagni di arrivare sul pallone

27′ il City si gioca la carta Gundogan al posto di Bernardo Silva

24′ pescato in offiside Sané, senza fretta nel rinvio Karius

23′ conclusione pericolosa da fuori di Laporte deviata da Lovren, angolo

22′ apertura di De Bruyne per Aguero ma il cross è preda del portiere

22′ corner per la squadra di casa non sfruttato, riparte il Liverpool

21′ cambio nel City con Aguero per David Silva

21′ giallo a Van Dijk per un fallo su Sterling

18′ fermato Sané in fuorigioco, attenta la linea difensiva

16′ angolo City ma sugli sviluppi contro cross dalla destra che termina direttamente tra le braccia del portiere. Qualche istante prima timida conclusione di De Bryne bloccata a terra dal portiere

14′ chance per Wjnaldum ma il giocatore non trova lo specchio della porta

13′ fermato in fuorigioco Sané

10′ SALAH!!! PAREGGIO DEL LIVERPOOL!!! contropiede partito dallo stesso attaccante che mette in profondità Mané che passa in mezzo a due avversari in area ma si fa respingere dal portiere. Arriva il compagno che aggira Karius allargandosi e con un diagonale preciso colpisce nella porta sguarnita



contropiede partito dallo stesso attaccante che mette in profondità Mané che passa in mezzo a due avversari in area ma si fa respingere dal portiere. Arriva il compagno che aggira Karius allargandosi e con un diagonale preciso colpisce nella porta sguarnita 9′ break della squadra di Jurgen che prova ad abbassare il ritmi di gioco

8′ sventagliata fuori misura per Sané e ospiti che tornano in possesso palla

7′ prova a mantere il pallino di gioco la squadra di casa con Guardiola che segue il match dalla tribuna dopo la sua espulsione

5′ palla dentro di De Bruyne per Sané che fa sponda di testa sul secondo palo ma la difesa si chiude

4′ prova la manovra ragionata il City

2′ fermato in offside Sané

si riparte! a fine primo tempo è stato espulso il tecnico Guardiola per proteste

1′ TEMPO

45′ si chiude senza recupero il primo tempo. 1-0 per il City

44′ palla filtrante in area di Salah per Oxlade-Chamberlain supera il portiere ma non riesce a indirizzare la palla in rete con la stessa che termina sul fondo quasi sul palo!

42′ gol annullato a Sanè! segnalata una posizione di offside su palla dentro che aveva superato il portiere e attaccante pronto a colpire nella porta sguarnita

41′ rettificante palo colpito da Benardo Silva!

39′ diagonale di Silva in area deviato da Robertson in angolo non sfruttato. Il giocatore aveva ricevuto un traversone dalla sinistra

37′ occasione svanita per Fernardinho ma City sempre pericoloso quando è in possesso palla

34′ break del Liverpool che non sfrutta un angolo e deve fermare un rapido contropiede di De Bruyne. A farne le spese Firmino che finisce sul taccuino dell’arbitro

31′ chance per Walker ma il suo tentativo viene murato

30′ Bernardo Silva prova a mettersi in luce in area ma la sua conclusione viene bloccata. Lo stesso giocatore viene ammonito

29′ giallo a Arnold che si è abbracciato Sanè bravo a superarlo

27′ ci prova da fuori area De Bruyne dal limite con un rasoterra bloccato da Karius

25′ fermato in offside Sané

22′ prosegue la pressione della squadra di cassa che mette alle corde il Liverpool

20′ grande intervento di Ederson su tentativo in area quindi grande pressione della squadra di casa che mette un pò alle corde il Liverpool

17′ interessante punizione conquistata dal fondo con De Bruyne sulla battuta. Scambio con rasoterra con Sané che dal limite di vede deviare dalla barriera il pallone in angolo battuto male e gioco fermo per offside di David Silva

15′ l’arbitro riporta la calma in campo e City che torna ad attaccare

14′ gioco fermo, scintille in campo! giallo a Mané e Ederson. Nell’occasione duro intervento di Mané su Otamendi e reazione di Ederson

13′ tenativo di cross dal fondo del City ma difesa che allontana

11′ possesso palla Liverpool che prova a riorganizzarsi dopo il gol preso a freddo

9′ attenta chiusura su Firmino che guadagna un fallo laterale in zona d’attacco quindi palla in corner con Salah che batte ma sul cross successivo la palla sfila su fondo senza nessuno pronto ad arrivarci

8′ tentatvivo dalla distanza per De Bruyne con palla nettamente sopra la traversa

8′ possesso palla del City che sembra essersi approcciato bene al match

6′ gara che si mette subito bene per i padroni di casa adesso a -2 due gol dal pareggiare la situazione d’andata

5′ fallo in attacco fischiato a Sterling

3′ VANTAGGIO CITY!!! GABRIEL JESUS! palla recuperata sulla trequarti per un errore di Van Drijk e verticalizzazione di Fernardinho per Sterling che sempre di piatto serve a centro area il compagno che solo non ha problemi a trafiggere da due passi Kalus di piatto approfittando della difesa fuori posizione

palla recuperata sulla trequarti per un errore di Van Drijk e verticalizzazione di Fernardinho per Sterling che sempre di piatto serve a centro area il compagno che solo non ha problemi a trafiggere da due passi Kalus di piatto approfittando della difesa fuori posizione partiti! subito una punizione per De Bruyne dal vertice destro dell’area, la difesa allontana

Squadre sul terreno di gioco, pochi istanti e vedremo se il City avrà la forza di ribaltare il risultato d’andata.

Un saluto da Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Manchester City – Liverpool, seguiremo le azioni più salienti live.

QUI MANCHESTER CITY – Mister Guardiola recupererà Aguero. Sarà l’argentino a guidare l’attacco, con Sterling e Sanè sugli esterni. A centrocampo De Bruyne agirà insieme a Gundogan e David Silva, mentre davanti ad Ederson ci saranno Walker, Otamendi, Kompany e Delph, Laporte si accomoderà in panchina.

QUI LIVERPOOL – L’allenatore Klopp recupererà Salah, mentre non ci sarà l’infortunato Emre Can. In attacco ci saranno Firmino e Manè, mentre a centrocampo Milner scenderà in campo dall’inizio, con Henderson ed Oxlade-Chamberlain. Karius sarà il portiere, difeso da Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson.

Statistiche e precedenti

Il City è al secondo quarto di finale in tre anni mentre il Liverpool è al primo quarto di finale dopo nove anni di assenza. A livello statistico sarà il 17esimo incrocio tra due club inglesi in competizioni UEFA e, se il City è stato coinvolto appena una volta in questi precedenti, per il Liverpool sarà la decima volta su un palcoscenico europeo contro una squadra inglese, e in ben cinque dei nove precedenti l’incrocio è avvenuto in fasi a eliminazione diretta di Champions League.

Diretta tv e streaming: come seguire la partita

Manchester City-Liverpool potrà essere seguita in diretta su Premium Sport 2. Gli abbonati di Mediaset Premium potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su PremiumPlay, app che può essere scaricata gratuitamente.

Segui la diretta testuale di Manchester City-Liverpool. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 19.45. Poi, a partire dalle ore 20.45 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Laporte; De Bruyne, Gundogan, Silva; Sterling, Gabriel Jesus, Sané. Allenatore: Guardiola

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Kloop