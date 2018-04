LIVERPOOL – Tutto è pronto all’Anfield Road per la semifinle di andata di Champions League. Sono state comunicate le formazioni ufficiali. Modulo 4-3-3 per klopp con Karius in porta e difesa composta dalla coppia centrale Lovren-van Dijk e da Alexander-Arnold e Robertson ai lati. A centrocampo il trio Chamberlain, Henderson, Milner. Tridente offensivo composto da Salah, Firmino, Mané. Di Francesco risponde con il 3-4-2-1 e quindi Alisson tra i pali e retroguardia formata da Fazio, Manolas e Jesus. In mezz al campo De Rossi e Strootmann; sulle corsie Florenzi e Kolarov. Davanti Under e Nainggolan di supporto all’unica punta Dzeko.

Liverpool – Roma, le formazioni ufficiali del match

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. A disposizione: Mignolet, Clyne, Wijnaldum, Klavan, Moreno, Ings, Solanke. Allenatore:Jürgen Klopp

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Ünder, Nainggolan; Dzeko. A disposizione: Skorupski, Pellegrini, Perotti, Schick, Gonalons, Bruno Peres, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco

