Serie B, gli squalificati dopo la 37° giornata. Fermati otto giocatori

Serie B, gli squalificati dopo la sedicesima giornata di ritorno. Fermati per un turno otto giocatori



MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 aprile 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Salteranno la diciassettesima giornata del girone di ritorno giocatori.

Serie B, gli squalificati dopo la 37a giornata:

Brescia-Cesena 0-0

Cremonese-Ascoli 1-2

Foggia-Bari 1-1

Frosinone-Empoli 2-4

Novara-Venezia 1-3

Palermo-Avellino 3-0

Parma-Carpi 2-1

Perugia-Ternana Unicusano 2-3

Pescara-Spezia 3-2

Salernitana-Cittadella 1-3

Virtus Entella-Pro Vercelli 3-2

Calciatori

Calciatori non espulsi

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Buzzegoli Daniele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

Casarini Federico (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (decima sanzione).

Coda Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (decima sanzione).

Coronado Igor Caique (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

De Col Filippo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

Minala Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (decima sanzione).

Pasqual Manuel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione).

Tuia Alessandro (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (quinta sanzione).

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

Ammonizione

Dodicesima sanzione

Castagnetti Michele (Empoli)

Gastaldello Daniele (Brescia)

Undicesima sanzione

Volta Massimo (Perugia)

Ammonizione con diffida (nona sanzione)

Agazzi Davide (Foggia)

Ottava Sanzione

Arini Mariano (Cremonese)

Mbaye Maodomalick (Carpi)

Vitale Luigi (Salernitana)

Settima Sanzione

Basha Migjen (Bari)

Bianco Raffaele (Perugia)

Gasparetto Daniele (Ternana Unicusano)

Iori Manuel (Cittadella)

Loiacono Giuseppe (Foggia)

Molina Salvatore (Avellino)

Perticone Romano (Cesena)

Valzania Luca (Pescara)

Sesta Sanzione

Donkor Isaac (Cesena)

Sansone Gianluca (Novara)

Settembrini Andrea (Cittadella)

Ammonizione con diffida (Quarta Sanzione)

Fedele Matteo (Cesena)

Raicevic Filip (Pro Vercelli)

Troiano Michele (Virtus Entella)

Terza Sanzione

Casasola Tiago Matias (Salernitana)

De Risio Carlo (Avellino)

Mazzocchi Pasquale (Parma)

Troest Magnus (Novara)

Seconda Sanzione

Aliji Naser (Virtus Entella)

Arrighini Andrea (Cittadella)

Camara Abel Issa (Cremonese)

Garritano Luca (Carpi)

Gozzi Simone (Pro Vercelli)

Morero Santiago Eduardo (Avellino)

Okwonkwo Orji (Brescia)

Scappini Stefano (Cremonese)

Sierralta Carvallo Francisco Andre (Parma)

Prima Sanzione

Anastasio Armando (Parma)

Del Grosso Cristiano (Venezia)

Pigliacelli Mirko (Pro Vercelli)

Per comportamento non regolamentare in campo

Ammonizione con diffida ed ammenda di € 1.500,00 (Quattordicesima Sanzione)

Lopez Gasco Walter Alberto (Spezia):per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (quattordicesima sanzione).

Ammonizione

Seconda Sanzione

Bifulco Alfredo (Pro Vercelli)

Fiorillo Vincenzo (Pescara)