Frosinone – Empoli: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Frosinone – Empoli: presentazione del match, le formazioni. Cronaca del partita valida per la 37.ma giornata di campionato. I toscani sono ad un passo dalla promozione in Serie A

FROSINONE – Lunedì 23 aprile alle ore 20.30 si giocherà Frosinone – Empoli, match clou della trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte ci sono i ciociari che, nel turno infrasettimanale, hanno vinto 2-0 sul campo dell’Avellino grazie a due reti nel finale. In classifica la compagine guidata da Longo occupa la seconda posizione con 62 punti. Dall’altra parte ci sono i toscani che sono ormai ad un passo dalla promozione in Serie A vista la prima posizione con 73 punti, undici in più del Frosinone. Nell’ultimo turno di campionato la squadra di Andreazzoli ha vinto 3-2 sul campo del Cesena. Dirigerà l’incontro il signor Abbattista della sezione di Molfetta.

Cronaca minuto per minuto

QUI FROSINONE – Una sola defezione per Longo che dovrà fare a meno dello squalificato Brighenti. La sua squadra scenderà in campo col 4-3-3 con Vigorito in porta, pacchetto difensivo composto da Beghetto e Matteo Ciofani sulle fasce mentre al centro Krajnc e Terranova. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Chibsah e Kone mezze ali mentre in attacco Paganini e Ciano a supporto di Dionisi.

QUI EMPOLI – Nessun tipo di problema per la squadra toscana che potrebbe ripresentare l’undici che ha sconfitto il Cesena, dunque 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto arretrato composto da Pasqual e Di Lorenzo sulle fasce mentre al centro Maietta e Luperto. A centrocampo Castagnetti in cabina di regia con Bennacer e Krunic mezze ali mentre in attacco Zajc a supporto del tandem offensivo composto da Caputo e Donnarumma.

Le probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Vigorito; Beghetto, Krajnc, Terranova, Ciofani, Chibsah, Maiello, Kone, Ciano, Dionisi, Paganini. Allenatore: Longo

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Pasqual, Luperto, Maietta, Di Lorenzo, Krunic, Castagnetti, Bennacer, Zajc, Caputo, Donnarumma. Allenatore: Andreazzoli

Arbitro: Abbattista della sezione di Molfetta

Guardalinee: Rocca e Rossi

Quarto uomo: Nasca

Stadio: Benito Stirpe