Frosinone-Empoli 2-4, il tabellino: show dei toscani

Il tabellino di Frosinone-Empoli 2-4 il risultato finale, i toscani sono davvero ad un passo dalla promozione in Serie A.

FROSINONE – Nel match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B ennesimo show dell’Empoli che vince 4-2 in casa del Frosinone e si avvicina sempre più alla promozione in Serie A. Sfida bellissima con i padroni di casa che passano con Ciano, dopo 50 secondi, ma è nella ripresa che accade di tutto con l’Empoli che pareggia con Krunic ma i padroni di casa tornano ancora avanti con una perla di Ciano. La squadra toscana aumenta il numero di giri e pareggia con Di Lorenzo ma è solo l’inizio della rimonta che si conclude a dieci dalla fine con Caputo. Nel finale arriva anche il punto esclamativa di Lollo che proietta l’Empoli ad un passo dalla Serie B. Ai toscani, infatti, basterà vincere la prossima partita contro il Novara per festeggiare mentre il Frosinone scivola al quarto posto con 62 punti.

IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; Ciofani, Terranova, Krajnc, Paganini, Chibsah, Maiello (79′ Soddimo), Kone, Crivello (73′ Beghetto),Ciano, Dionisi (73′ Citro). Allenatore: Longo

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual, Bennacer, Castagnetti, Krunic, Zajc (86′ Untersee), Donnarumma (89′ Lollo), Caputo. Allenatore: Andreazzoli

RETI: 1′ Ciano (F), 49′ Krunic (E), 52′ Ciano (F), 61′ Di Lorenzo (E), 78′ Caputo (E), 91′ Lollo (E)

AMMONIZIONI: Castagnetti (E)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Benito Stirpe