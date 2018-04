Serie B, Frosinone-Empoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Empoli, posticipo della trentasettesima giornata del campionato di Serie B

FROSINONE – Tra poco scenderanno in campo Frosinone ed Empoli, incontro valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Frosinone con Ciano e Dionisi a formare il tandem offensivo mentre l’Empoli risponde col 4-3-1-2 con Zajc a supporto di Donnarumma e Caputo.

Le formazioni ufficiali

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; Ciofani, Terranova, Krajnc, Paganini, Chibsah, Maiello, Kone, Beghetto,Ciano, Dionisi. Allenatore: Longo

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual, Bennacer, Castagnetti, Krunic, Zajc, Donnarumma, Caputo. Allenatore: Andreazzoli