Champions League, Alisson: la finale passa anche da qui

LIVERPOOL – Tra i protagonisti della stagione giallorossa c’è il suo portiere Alisson Ramsés Becker. Di seguito un video parla dell’estremo difensore brasiliano e dei suoi record stagionali come quello di essere assieme a Buffon il giocatore con la percentuale più alta di parate.

Tra una statistica e l’altra vengono proposti dei contributi di alcuni illustri personaggi del calcio. Uno di questi e Claudio Taffarel che sottolinea come abbia tutte le carte in tavola per diventare il miglior portiere al Mondo. Elogi anche da parte di Dida che gli augura un futuro positivo e di Frey che lo annovera tra i migliori in circolazione.

Massima la stima da parte della società giallorossa che, come conferma la recente intervista ai microfoni di Sky Sport, ribadisce l’intenzione di non venderlo a fine stagione. Parola di James Pallotta che dovrà saper dir di no alle offerte di diversi club europei come lo stesso Liverpool:

“Abbiamo un buon contratto con lui. Sono sicuro che qualche squadra si presenterà con un sacco di soldi per averlo: in quel momento, la decisione spetterà all’allenatore e Monchi, ma non vogliamo venderlo. È una colonna portante di quello che vogliamo costruire, vogliamo ragazzi come lui”.

Domani sera l’arduo compito di difendere i pali dalle insidie di Salah e compagni in una delle squadre che vanta il miglior gioco propositivo in Europa. La sfida tra Liverpool e Roma sarà la sesta nella storia con un bilancio che vede i giallorossi aver ottenuto un successo, due pareggi e due sconfitte; 2 gol fatti e 5 subiti.