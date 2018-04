Liga, 34 giornata: Barcellona ad un passo dal titolo

Il resoconto della 34esima giornata di Liga, il campionato spagnolo. I blaugrana, che hanno riposato per l’impegno di Copa del Rey, si avvicinano sempre di più al titolo grazie al pareggio dell’Atletico Madrid, fermato in casa dal Betis Siviglia.

BARCELLONA – Il campionato spagnolo si avvia verso la fase finale e con ogni probabilità nel prossimo turno il Barcellona diverrà matematicamente campione. Infatti, seppur i blaugrana abbiano riposato in Liga per la finale di Copa in cui hanno annientato il Siviglia, il titolo è sempre vicino grazie al pareggio casalingo degli uomini del Cholo Simeone contro un ottimo Betis Siviglia. Ora i punti di distacco tra le due compagini sono undici, con una partita in più per i Colchoneros, a soltanto quattro giornate dalla chiusura dei battenti. Valverde si prepara così ad alzare il suo secondo trofeo stagionale dopo aver vinto la coppa nazionale con un secco 5-0 ai danni degli Andalusi di Montella, arrivato grazie ai gol di Messi, Coutinho, Iniesta e alla doppietta di Suarez.

Pessime notizie per il tecnico campano anche per quanto riguarda il campionato. Il Siviglia, infatti, occupa attualmente il settimo posto, a pari punti con il Getafe all’ottavo e ad un punto di vantaggio dal Girona, con la partita da recuperare contro il Real Madrid. Tutto aperto, quindi, nella lotta all’Europa League con otto squadre ancora in corsa per l’obiettivo; mentre Real Madrid e Valencia mantengono saldo rispettivamente il terzo e il quarto posto.

Meno aperta, invece, la lotta per salvezza con Las Palmas e Malaga già retrocesse matematicamente. Non se la passa sicuramente meglio il Deportivo la Coruna di Seedorf che pareggia sul campo del Leganes e attende il risultato di questa sera tra Athletic Bilbao e Levante, con quest’ultimi a sei punti di vantaggio dalla compagine allenata dall’olandese ex Milan ed Inter.

Liga, i risultati della 34esima giornata

Leganes-Deportivo la Coruna 0-0

Eibar-Getafe 0-1

Celta Vigo-Valencia 1-1

Girona-Espanyol 0-2

Malaga-Real Sociedad 2-0

Las Palmas-Deportivo Alavés 0-4

Atletico Madrid-Betis Siviglia 0-0

Athletic Bilbao-Levante