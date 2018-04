Pronostici calcio del 24 aprile 2018: Liverpool-Roma in evidenza

I suggerimenti per le scommesse del giorno 24 aprile 2018. Bolletta dedicata alla semifinale di andata della Champions League Liverpool-Roma e alla Ligue 2

I pronostici per martedì 24 aprile 2018 riguardano la semifinale di andata della Champions League che vede contrapposte Liverpool e Roma e la ligue 2. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Liverpool-Roma over 2,5 (ore 20.45)

Semifinale di andata della Champions League. Il Liverpool è arrivato fin qui dopo aver eliminato il Manchester City mentre la Roma ha avuto la meglio recuperando uno svantaggio che sembrava incolmabile nella gara di ritorno dei quarti di finale. Sono entrambe terze nei rispettivi campionati nazionali.

Orleans-Bourg Perronas over 2,5 (ore 20)

Gara valida per la trentacinquesima giornata della seconda divisione francese. L’Orleans proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Clermont e in classifica è dodicesimo con 42 punti. Nove lunghezze in meno per il Bourg Perronas, quartultimo e reduce dal pareggio casalingo con il Nimes.

Auxerre-Reims 2 (ore 20)

Incontro valevole per trentacinquesima giornata dellla seconda divisione francese. L’Auxerre proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Nancy e in classifica è undicesimo con 43 punti. Il Reims è la capolista a quota 78, a +7 dal Nimes e nel turno precedente ha vinto in casa contro l’AC Ajaccio.

Tours-Quevilly gol (ore 20)

Scontro di fondo classifica nella trentaquattresima giornata della seconda divisione fancese. Il Tours è la cenerentola del torneo con soli 19 punti e proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del GFC Ajaccio. Il Quevilly è penultimo con 28 punti, a -5 dalla salvezza, e nel turno scorso ha perso 0-4 in casa dal Paris FC.

Paris-Chateauroux over 2,5 (ore 20)

Match per la trentacinquesima giornata della seconda divisione francese. Il Paris proviene dalla brillante vittoria (0-4) ottenuta in trasferta sul campo del Quevilly e in classifica è settimo con 56 punti. Una sola lunghezza in più per lo Chateauroux, terzo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Niort.

Nimes-Lorient 1 (ore 20)

Per la trentacinquesima giornata della Ligue 2 si gioca anche Nimes-Lorient. I padroni di casa provengono dal pareggio conquistato in trasferta sul campo del Nimes e in classifica sono secondi, a -7 dalla cpaolista Reims. Ventidue lunghezze in meno per gli ospiti, sesti e reduci dalla sconfitta interna rimediata dal Valenciennes.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 24 aprile 2018

Liverpool-Roma over 2,5 (1,52)

Orleans-Bourg Perronas over 2,5 (1,80)

Auxerre-Reims 2 (2,40)

Tours-Quevilly gol (1,62)

Paris-Chateroux over 2,5 (2,20)

Nimes-Lorient 1 (2,00)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 468 euro