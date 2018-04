Scudetto 2017/2018 - Vince la Juventus o il Napoli se...

Lo scontro diretto giocato ieri sera ha premiato la squadra partenopea che adesso ha un solo punto di distacco dai bianconeri: qui tutte le combinazioni a quattro giornate dal termine

TORINO – Sarà un finale di batticuore quello che il campionato di Serie A è pronto a regalarci. Dopo moltissimi anni due squadre sono in lotta per lo Scudetto quando mancano soltanto 360 minuti alla conclusione. Nel match di ieri sera colpaccio del Napoli che, vincendo allo scadere in casa della Juventus, ha ridotto il distacco dai bianconeri ad un solo punto e adesso le speranze aumentano. Tante le ipotesi e tante combinazioni con un calendario che, sulla carta, sembra essere più ostico per la Juve ma tutto è ancora da scrivere. Queste tutte le combinazioni possibili:

La Juventus è Campione d’Italia se…

Vince tutte le quattro partite rimaste

Raccoglie 10 punti nelle ultime quattro partite ed il Napoli < o = a 11*

Raccoglie 9 punti nelle ultime quattro ed il Napoli < o = a 10*

Raccoglie 8 punti nelle ultime quattro ed il Napoli < o = a 9*

Raccoglie 7 punti nelle ultime quattro ed il Napoli < o = a 8*

Raccoglie 6 punti nelle ultime quattro ed il Napoli < o = a 7*

Raccoglie 5 punti nelle ultime quattro ed il Napoli < o = a 6*

Raccoglie 4 punti nelle ultime quattro ed il Napoli < o = a 5*

Il Napoli è Campione d’Italia se..

Vince tutte le partite e la Juventus ne pareggia/perde una

Raccoglie 10 punti nelle ultime quattro e la Juventus < o = a 9*

Raccoglie 9 punti nelle ultime quattro e la Juventus < o = a 8*

Raccoglie 8 punti nelle ultime quattro e la Juventus < o = a 7*

Raccoglie 7 punti nelle ultime quattro e la Juventus < o = a 6*

Raccoglie 6 punti nelle ultime quattro e la Juventus < o = a 5*

Raccoglie 5 punti nelle ultime quattro e la Juventus < o = a 4*

Raccogli 4 punti nelle ultime quattro e la Juventus < o = a 3*

L’importanza della differenza reti

* Se il Napoli dovesse superare la differenza reti della Juve (al momento 58 a 48) i partenopei potrebbe essere campioni raccogliendo un punto in più dei bianconeri nelle ultime quattro giornate.