Diretta Liverpool-Wolverhampton: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Liverpool – Wolverhampton del 29 dicembre 2019 in diretta: presentazione, probabili formazioni, tabellino in tempo reale del match valevole per la di Premier League

LIVERPOOL – Riprende il cammino in campionato perni campioni d’Europa e del mondo per club. Un impegno che la vedrà di fonte al Wolves, dopo che nel boxing-day, i ragazzi di Klopp, hanno annientato il Leicester, seconda forza del campionato. Uno 0-4 sonoro che non ha lasciato molto spazio all’immaginazione, o a chi sperava in un calo di concentrazione da parte dei Reds. Al momento i ragazzi terribili del tecnico tedesco, hanno un vantaggio sulla seconda in graduatoria di 13 punti. Stanno in poche parole sta ammazzando il campionato, un pò come ha fatto la Juve negli ultimi otto anni in Italia. Gli ospiti tenteranno comunque l’impresa, nella speranza di continuare ad inseguire il sogno europeo. Magari anche entrando dalla porta principale della Champions League. I numeri sono ancora dalla parte del Wolverhampton, e provarci fino alla fine è nel DNA del club e del calcio inglese in generale.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LIVERPOOL FC:. A disposizione:. Allenatore: Jürgen Klopp.



WOLVERHAMPTON WANDERERS:. A disposizione:. Allenatore: Nuno.



Reti: al ' pt .

Probabili formazioni delle due squadre

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mane.

WOLVERHAMPTON: Rui Patrício; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Raúl Jiménez, Diogo Jota.

Klopp si affiderà alle invenzioni del suo super tridente, in grado di regalare gol a grappoli e spettacolo. La forza granitica si un centrocampo ben assortito è un’altra arma vincente del Liverpool di queste ultime stagioni. Lo scudetto manca da tanti anni, e questo pare l”anno buono per trionfare e chiudere un cerchio. I Wolves invece riporranno le proprie speranze sulle sortite offensive dei suoi uomini del reparto avanzato. Raul Jimenez, Traore e Sono, possono creare pericoli a qualsiasi pacchetto arretrato.

Dove vedere la partita in Tv

Il match tra le due compagini si preannuncia interessante, anche se i pronostici sono chiaramente tutti i favori del pronostico sono per il Liverpool capolista incontrastato. La partita sarà visibile su Sky Sport, e su altre TV straniere. In streaming invece oltre che sui canali SkyGo, si può utilizzare la piattaforma di Now TV, o altre presenti legalmente sul web.