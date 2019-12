Calciomercato in Serie A a fine 2019 tra novità e trattative

La situazione del calciomercato nel campionato di Serie A a fine 2019: tante le novità tra i nuovi acquisti, sia in campo, sia sulle panchine

ATALANTA: Mister Gasperini si è detto felice per vedere il proprio presidente entusiasta dei risultati ottenuti ed ha infine aggiunto “Arriverà qualcuno? Si, ma con i termini giusti per questa società”. Un nome caldo è certamente quello di Mattia Caldara che potrebbe tornare dove è esploso, perchè nel Milan fatica a trovare spazio.

BOLOGNA: Nicolas Dominguez è arrivato a Bologna. Il centrocampista argentino è atterrato all’ora di pranzo; ad attenderlo il suo responsabile scouting Marco Di Vaio che lo ha già accompagnato al centro sportivo dove lunedì sosterrà il primo allenamento sotto gli occhi di Sinisa Mihajlovic. Il centrocampista preso ufficialmente dal Velez Sarsfield (Primera Division) è il primo acquisto per gennaio per la mediana rossoblù, ma non l’unico perchè il tecnico ha chiesto anche un difensore ed un attaccante. In arrivo in prestito Barrow dall’Atalanta con 15 milioni di riscatto a fine stagione.

BRESCIA: La Juventus insiste per acquistare Tonali a gennaio, anticipando così Inter e Manchester United. Il ds bianconero Paratici offre Han Kwang-Song e Dany Mota Carvalho oltre a un ricco conguaglio in favore del Brescia. Vedremo la scelta di Cellino che non vuole deturpare la rosa di Corini.

CAGLIARI: Nel Cagliari ancora non ci sono voci certe per quanto riguarda il calciomercato ma c’è una crisi in difesa in vista della partita contro la Juve perchè c’è Ceppitelli infortunato e Pisacane infortunato. In uscita dai sardi ci sarebbe Deiola, probabilmente diretto verso il Brescia.

FIORENTINA: Per quanto riguarda i viola la novità riguarda la panchina, infatti dopo l’esonero di Montella è salito Iachini al comando (a cui Commisso dice di rivedersi). Il nuovo allenatore ha subito parlato con Chiesa che ha rinunciato ad alcuni giorni di vacanza per allenarsi, facendosi apprezzare anche per l’atteggiamento oltre che per le proprie qualità.

GENOA: Altra novità su una panchina di Serie A, Davide Nicola è subentrato a Tiago Motta e sarà il terzo allenatore in questa stagione per i grifoni che al momento sono all’ultimo posto in classifica. Andreazzzoli ha rifiutato di tornare sulla panchina rossoblù. Il nuovo coach esordirà contro il Sassuolo; proseguono la riabilitazione Sturaro e Zapata mentre è fatta per il ritorno di Mattia Perin.

HELLAS VERONA: Per i veneti svanisce il sogno Barrow, l’attaccante andrà in prestito al Bologna dall’Atalanta. Mancano solo i dettagli per Rrhamani al Napoli.

INTER: Occhi tutti puntati su Arturo Vidal che dopo alcune controversie con il Barcellona ha esplicitamente espresso il volere di andare a Milano a giocare per l’Inter, l’agente del cileno Fernando Felicevich è già al lavoro.

JUVENTUS: Oltre agli interessi per Tonali dal Brescia, ci sono contatti con il Paris-Saint-Germain per arrivare a Leandro Paredes e cedere, quindi Emre Can. Il ds Paratici vorrebbe chiudere il tutto con uno scambio. Intanto Sarri continua a cercare un terzino: il nome più caldo è quello di Emerson Palmieri, allenato già l’anno scorso al Chelsea.

LAZIO: Il nome più caldo per rafforzare la rosa di Simone Inzaghi è quello di Jallow, dalla Salernitana (squadra militante in Serie B). Andrè Anderson sembra in partenza proprio verso la Salernitana o il Venezia.

LECCE: Il nome più gettonato per la partenza è quello diu Farias che dovbrebbe andare al Sassuolo o alla Fiorentina. Liverani però lo vuole tenere per sè e chiede invece rinforzi alla società. Due dei nomi più gettonati sono quelli di Tonelli e Silvestre.

MILAN: Oltre al grande colpo Ibrahimovic, Maldini e Boban sono al lavoro per Todibo, cercando di ridurre le differenze tra domanda e offerta e togliendo il diritto “de recompra” in caso di esplosione del difensore francese. Un altro sogno si chiama Matic, dal Manchester United, ma la cifra di partenza è alta.

NAPOLI: Oltre all’acquisto quasi concluso di Rrhamani dal Verona gira il nome di Lobotka dal Celta Vigo, per dare ordine al centrocampo di Gattuso. Gli spagnoli chiedono 25 milioni per il 25enne, i partenopei ne offrono 20 ma la trattativa sembra andare nel verso positivo.

PARMA: Con la probabile partenza di Kuluselvski, D’Aversa chiede rinforzi; la prima idea è Younes del Napoli, a cui però sono interessati anche Udinese e Genoa, oltre ad altri club stranieri. L’alternativa sarebbe Teodorrczyk dal’Udinese, per avere un affare che comprende anche il difensore Sierralta.

ROMA: Si continua a cercare per Fonseca un vice Dzeko, i nomi più importanti sono Kean e Pinamonti. Sfumata la pista Llorente.

SAMPDORIA: Si cerca un sostituto di Ferrari che a causa di un infortunuio al crociato ha concluso la sua stagione. i nomi più gettonati sono Silvestre, Juan Jesus e Tonelli.

SASSUOLO: La trattativa più importante è lo scambio con la Sampdoria Defrel – Caprari.

SPAL: Molte le richieste per Kurtic (soprattutto da Genoa e Parma), ma il centrocampista non si muoverà fino a giugno. Altro nome in uscita è quello di Igor verso l’Atalanta, ma il difensore che può essere impiegato come esterno non andrà via almeno fino all’estate.

TORINO: Il nome che interesa a Mazarri è quello di Ramirez dalla Sampdoria. Si pensa anche a Cutrone o ad uno scambio formato Zaza–>Berardi o Zaza–>Duncan.

UDINESE: Luca Gotti cerca rinforzi per gennaio, si pensa al terzino dell’Inter Dimarco che però è richiesto anche dal Parma; si apre dunque un possibile scambio con Darmian. L’altro nome è Vittorio Parigini in uscita dai granata. Si pensa anche ad uno scambio Simone Edera – Seko Fofana. In uscita ci sono anche Teodorrczyk e Sierralta, entrambi verso il Parma.