Fantacalcio, pagelle 19° giornata di Serie B 2019-2020

La diciannovesima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

COSENZA – La diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con lo 0-0 all’Adriatico tra Pescara e Chievo, al termine di una gara priva di emozioni.

Il Pordenone archivia il 4-0 di Salerno e batte di misura la Cremonese: decisivo il gol di Ciurria ralizzato dopo soli dieci minuti di gioco. Il Crotone vince per 3-0 contro il Trapani e si porta in terza posizione; a segno Messias, Mazzotta e Simy, quest’ultimo dal dischetto. Colpo grosso dell’ Entella in casa del Cittadella; in vantaggio grazie ad una autorete di Frare, raddoppia con Chiosa, vede accorciare le distanze da Proja e al 90′ sigilla il risultato con De Luca. Vittoria in trasferta anche per il Venezia, sul campo del Perugia; rete di Montalto. Lo Spezia supera la Salernitana grazie a Ragusa e Gyasi; inutile i gol di Jallow nei minuti finali. Allo scadere la Juve Stabia si impone sul Cosenza con gol di Forte su rigore.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

12.30

Pescara – Chievo (pagelle – tabellino)

15.00

Cittadella – Entella (pagelle – tabellino)

Crotone – Trapani (pagelle – tabellino)

Juve Stabia – Cosenza (pagelle – tabellino)

Perugia – Venezia (pagelle – tabellino)

Pisa – Frosinone (pagelle – tabellino)

Pordenone – Cremonese (pagelle – tabellino)

Spezia – Salernitana (pagelle – tabellino)

18.00

Benevento – Ascoli (pagelle – tabellino)

21.00

Empoli – Livorno (pagelle – tabellino)