Diretta Cittadella – Virtus Entella: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Cittadella – Virtus Entella del 29 dicembre 2019 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di serie B, calcio d’inizio alle 15

CITTADELLA – Domenica 29 dicembre, si giocherà Cittadella – Virtus Entella, incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa sono in un buon periodo di forma, vantano della terza posizione in classifica con 29 punti e vengono dalla vittoria per 1-2 in casa del Venezia. Gli ospiti invece dopo un periodo di risalita hanno avuto un piccolo passaggio a vuoto, pareggiando 0-0 con lo Spezia e perdendo 2-0 a Perugia, sono settimi in classifica a 26 punti come Frosinone e Salernitana.

Le probabili formazioni di Cittadella – Virtus Entella

Coach Venturato dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-1-2, con Rosafio e Diaw punte, supportati da D’Urso trequartista; a centrocampo Vita, Iori e Branca mentre la difesa dovrebbe essere composta da Ghiringhelli, Adorni, Perticone e Benedetti con Paleari a difendere tra i pali. Boscaglia dovrebbe entrare in campo con lo stesso modulo degli avversari, con Mancosu e G. De Luca a comandare l’attacco, Schenetti trequartista, Eramo, Paolucci e Nizzetto in mediana; la linea difensiva dovrebbe essere composta da Coppolaro, Chiosa, Pellizzer e Crialese con Contini estremo difensore.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Rosafio, Diaw. A disposizione: Maniero, Mora, Ventola, Camigliano, Frare, Proia, Pavan, Bussaglia, Panico, Celar, Luppi. Allenatore: Roberto Venturato.

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Crialese; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Mancosu, G. De Luca. A disposizione: Borra, Sala, Sernicola, De Santis, Valietti, Ardizzone, Adorjan, Settembrini, Bonini, Currarino, Catturano, Toscano, Morra, M. De Luca. Allenatore: Roberto Boscaglia.

Dove seguire Cittadella – Virtus Entella

La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN il 29 dicembre alle ore 15.